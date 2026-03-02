Адже 1 березня 2026 року відбулася урочиста церемонія нагородження. Розповідаємо, хто здобув перемогу в основних категоріях, передає People.
Хто став переможцями премії Actor Awards 2026
Сезон кінопремій у США досі триває. 1 березня відбулась церемонія вручення Actor Awards 2026 (раніше вона мала назву SAG Awards). Церемонію транслювали у прямому етері, а Крістен Белл була ведучою заходу.
Головну нагороду здобув фільм "Грішники", що здобув премію в категорії "Найкращий акторський склад у фільмі". Окрім того, Майкл Б. Джордан тріумфував у категорії "Найкращий виконавець головної ролі".
Майкл Джордан подякував мамі: відео
Серед акторів фільмів нагороди отримали Джессі Баклі за найкращу жіночу роль, а Шон Пенн став найкращим актором другого плану.
Натомість у телевізійних категоріях премію за найкращий акторський склад здобув серіал "Кіностудія" (The Studio). Сет Роґен отримав нагороду як найкращий актор у комедійному серіалі.
До слова, також він прийняв премію від імені Кетрін О'Гари, яка померла у січні цього року. Сет Роґен віддав шану покійній колезі й зворушив публіку.
Кого номінували на премію Actor Awards 2026?
Найкращий виконавець головної ролі
- Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- Леонардо ДіКапріо, "Одна битва за іншою"
- Ітан Гоук, "Блакитний місяць"
- Майкл Б. Джордан, "Грішники"
- Джессі Племонс, "Бугонія"
Найкраща виконавиця головної ролі
- Джессі Баклі, "Гамнет"
- Роуз Бірн, "Я не залізна"
- Кейт Гадсон, "Пісня любові"
- Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"
- Емма Стоун, "Бугонія"
Найкраща гра акторів у фільмі
- "Франкенштайн" (Frankenstein)
- "Гамнет" (Hamnet)
- "Марті Супрім. Геній комбінацій" (Marty Supreme)
- "Одна битва за іншою" (One Battle After Another)
- "Грішники" (Sinners)
Найкращий виконавець ролі другого плану
- Майлз Кейтон, "Грішник"
- Бенісіо Дель Торо, "Одна битва за іншою"
- Джейкоб Елорді, "Франкенштайн"
- Пол Мескаль, "Гамнет"
- Шон Пенн, "Одна битва за іншою"
Найкраща виконавиця ролі другого плану
- Одесса Адлон, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка 2"
- Емі Медіґан, "Зброя"
- Вунмі Мосаку, "Грішники"
- Теяна Тейлор, "Одна битва за іншою".
Повний список переможців доступний на сайті Deadline.