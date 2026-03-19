Хлои Чжао объявила о благотворительном аукционе для помощи животным. Об этом режиссер сообщила на своей Instagram-странице.
Смотрите также Украинский сериал с топовыми актерами, который можно посмотреть бесплатно всего за несколько дней
Хлои Чжао объявила о благотворительном аукционе: что известно?
Хлои Чжао объявила о благотворительном аукционе для помощи животным в сотрудничестве с организацией Animal Rescue Kharkiv. Призом аукциона станет возможность личного онлайн-общения с режиссером фильма-номинанта "Гамнет" на Оскар-2026 через платформу Zoom.
Аукцион уже начался и продлится до 28 марта, поэтому каждый желающий может сделать свою ставку онлайн по соответствующей ссылке.
В регионе, опустошенном войной, животные слишком часто становятся забытыми жертвами. Мы находим их там, где другие не могут, лечим как видимые, так и скрытые раны и предоставляем им приют до того дня, когда они будут готовы к новой жизни, – процитировала Чжао.
Что известно об организации Animal Rescue Kharkiv?
- Это некоммерческая организация, основана еще в 2016 году. Об этом говорится на официальном сайте Animal Rescue Kharkiv.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину ее волонтеры работают также на территории Донецкой и Сумской областей.
- Они помогали животным в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС.
- Организация имеет собственную ветеринарную клинику, реабилитационные центры для кошек и рыб, а также приюты для собак.
- Волонтеры ежедневно эвакуируют животных из опасных зон и призывают всех неравнодушных участвовать в помощи – донатить на корм, медикаменты и другие потребности животных.
- По состоянию на 2024 год организации удалось оказать помощь 8364 животным, пострадавшим от российской агрессии.