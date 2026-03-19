Хлої Чжао оголосила про благодійний аукціон для допомоги тваринам. Про це режисерка повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Хлої Чжао оголосила про благодійний аукціон: що відомо?

Хлої Чжао оголосила про благодійний аукціон для допомоги тваринам у співпраці з оргацізацією Animal Rescue Kharkiv. Призом аукціону стане можливість особистого онлайн-спілкування з режисеркою фільму-номінанта "Гамнет" на Оскар-2026 через платформу Zoom.

Аукціон уже розпочався і триватиме до 28 березня, тож кожен охочий може зробити свою ставку онлайн за відповідним посиланням.

У регіоні, спустошеному війною, тварини надто часто стають забутими жертвами. Ми знаходимо їх там, де інші не можуть, лікуємо як видимі, так і приховані рани та надаємо їм притулок до того дня, коли вони будуть готові до нового життя, – процитувала Чжао.

