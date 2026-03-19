Теперь же сериал можно посмотреть в свободном доступе на YouTube. В материале 24 Канала рассказываем, о чем сюжет ленты и где можно посмотреть все эпизоды.

Где смотреть украинский сериал "Материнский инстинкт" бесплатно?

Украинский сериал "Материнский инстинкт" ранее вышел на платформе Киевстар ТВ. Теперь его можно посмотреть на YouTube-канале "Лучшие сериалы на украинском", где в свободном доступе доступны все 16 эпизодов. Правда, на YouTube сериал представлен под названием "Тест на беременность".

О чем сюжет сериала?

Сюжет сосредотачивается на Наталье Зарецкой – талантливой враче-акушерке-гинекологе, которая строила карьеру в столице, пока в ее профессиональной жизни не произошел трагический случай. Пациентка умерла прямо на операционном столе – не полностью по ее вине. Именно после этого начинается череда событий в жизни Натальи: от разрушенной личной жизни до кардинальных изменений в карьере.

"Материнский инстинкт": смотрите сериал онлайн

Она отправляется в Одессу, где устраивается заведующей отделения и начинает новый этап своей жизни. Ее ждут новые пациенты, сложные случаи и серьезные вызовы, но теперь она готова брать ответственность и полагаться только на себя. Прошлое часто сказывается, однако на этот раз она настроена решительно.

Вместе с изменениями в работе трансформируется и личная жизнь героини. Теперь за ее сердце борется не один мужчина, как раньше, а сразу трое – разные по характеру, но каждый из них по-своему влияет на ее судьбу.

Кому подойдет сериал "Материнский инстинкт"?

Этот сериал идеально подойдет тем, кто не любит затянутых историй, ведь насчитывает всего 16 эпизодов, которые легко пересмотреть за несколько дней. Каждая серия длится около 45 минут, а сюжет настолько захватывает, что время проходит незаметно. В периоды отключений света это может быть особенно удобный вариант, ведь на YouTube можно загрузить эпизоды и просматривать их оффлайн.

Этот сериал также непременно понравится тем, кто увлекается медицинскими историями. Ранее большую популярность приобрели такие проекты, как "Женский врач: Новая жизнь", "Госпиталь", "Я – Надежда", "Доктор Ковальчук", "Продолжение рода" и "Дежурный врач".

Истории о врачах, которые ежедневно спасают жизни и дарят надежду, всегда находят отклик в сердцах украинских зрителей. Поэтому сериал "Материнский инстинкт", также известный под названием "Тест на беременность", точно придется вам по вкусу.