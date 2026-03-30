Сегодня 24 Канал расскажет о детективных сериалах, которые обожают украинцы. Если вы как раз ищете, что интересного посмотреть, сохраняйте список.

Тоже интересно Украинские сериалы на Netflix: что посмотреть после работы

Какие детективные сериалы обожают украинцы?

"Парочка следователей"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Молодая следователь София только что устроилась на работу в обычный участок. Новый коллектив тепло встретил девушку, но судмедэксперт Паша сложно идет на контакт. Он закрытый и довольно высокомерный, хоть и настоящий профессионал в своем деле. Сначала между Софией и Пашей царит напряжение, но постепенно наступает взаимопонимание.

Кстати, недавно завершились съемки 2 сезона "Парочки следователей". Дату премьеры объявят позже.

"Следователь"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: –

Сюжет разворачивается вокруг майора Анастасии Ясинской. Она начинает возглавлять следственную группу, а коллегой главной героини становится капитан Кирилл Старлей. Теперь они работают вместе и расследуют самые запутанные дела. Постепенно отношения между Анастасией и Кириллом перерастают в нечто большее, чем рабочие.

"Ключи от правды"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.1/10

В сериале рассказывается о следователе Валерии. После того как ее брат погиб, главной героине приходится оставить службу. Женщина хочет раскрыть правду, поэтому начинает собственное расследование.

В ходе расследования Валерия устраивается на работу в престижный отель, который скрывает множество тайн. Она подвергает себя опасности, но одновременно находит любовь.

Какие украинские сериалы можно посмотреть за день?