Если вы до сих пор не знаете, какие сериалы доступны к просмотру на платформе Netflix, то 24 Канал подскажет, что можете начать смотреть уже этим вечером.
"Поймать Кайдаша", 2020
Рейтинг IMDb: 8,8
Количество серий: 12
Эта адаптация произведения Нечуя-Левицкого стала настоящим достоянием современного украинского кинематографа. Кому же не понравятся забавные ссоры семьи Кайдашей, брыкливый характер невестки Мотри, или тихая натура Мелашки, которая в конце концов не выдержала давления.
Но несмотря на всю комедийность, в сериале подняли и важные темы, на которые можно посмотреть под другим углом.
"Первые дни", 2023
Рейтинг IMDb: 7,8
Количество серий: 6
В центре сюжета – начало полномасштабной войны России против Украины. Авторы создали образы разных людей с важными историями. Например, киевский бездомный теперь хочет помогать в ТрО, но не имеет необходимых документов, а известный артист отказывается покидать столицу и выбирает одинокую жизнь без помощников. Женщина, вместе с двумя своими детьми и двумя мужчинами (бывшим и нынешним), вынуждена проживать в однокомнатной квартире. И на долю этих людей внезапно сваливается война.
"Новенькая", 2019
Рейтинг IMDb: 6,7
Количество серий: 20
Это мелодрама с элементами детектива, которая рассказывает историю ученицы Веры, попадающей в элитную школу, чтобы раскрыть преступление. Под подозрением в торговле наркотиками – самый популярный парень школы. Однако девушке что-то подсказывает, что юноша непричастен к делу.
"Пограничники", 2024 –..
Рейтинг IMDb: 6,3
Количество серий: 48
Количество сезонов: 2
В первом сезоне зрителей познакомили с молодыми и неопытными курсантами, которых внезапно застала война, из-за чего им пришлось участвовать в боевых действиях.
Следующий сезон переносит уже в учебное заведение, где готовят новые офицерские кадры. Курсовой Иван Криницкий, роль которого выполняет действующий военнослужащий Владимир Ращук, больше не наставник ребят, а вместо него появится новый преподаватель. Такое заурядное событие станет своеобразным "яблоком разногласий" вокруг которого будут развиваться многие события – от внутренних переживаний до романтических линий.
Какой украинский фильм уже доступен на Netflix?
Речь идет о фильме "Ты – космос". Премьера состоялась 25 марта. Это один из самых успешных украинских фильмов 2025 года, который ранее вышел в прокат в украинских кинотеатрах.
Сюжет фильма сосредотачивается на космическом дальнобойщике Андрею, который после взрыва Земли считает себя последним человеком во Вселенной. Однако однажды он получает сигнал от француженки Катрин.