Якщо ви досі не знаєте, які серіали доступні до перегляду на платформі Netflix, то 24 Канал підкаже, що можете почати дивитись вже цього вечора.

Важливо Вона опустилась на саме дно: яка акторка українського серіалу "Школа" виявилась зрадницею

"Спіймати Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Кількість серій: 12

Ця адаптація твору Нечуя-Левицького стала справжнім надбанням сучасного українського кінематографа. Кому ж не сподобаються кумедні сварки родини Кайдашів, брикливий характер невістки Мотрі, чи тиха натура Мелашки, яка врешті не витримала тиску.

Та попри всю комедійність, у серіалі підійняли й важливі теми, на які можна подивитись під іншим кутом.

"Перші дні", 2023

Рейтинг IMDb: 7,8

Кількість серій: 6

У центрі сюжету – початок повномасштабної війни Росії проти України. Автори створили образи різних людей з важливими історіями. Наприклад, київський безпритульний тепер хоче допомагати у ТрО, але не має необхідних документів, а відомий артист відмовляється залишати столицю та обирає самотнє життя без помічників. Жінка, разом з двома своїми дітьми та двома чоловіками (колишнім і теперішнім), вимушена проживати в однокімнатній квартирі. І на долю цих людей раптово звалюється війна.

"Новенька", 2019

Рейтинг IMDb: 6,7

Кількість серій: 20

Це мелодрама з елементами детективу, яка розповідає історію учениці Віри, що потрапляє в елітну школу, щоб розкрити злочин. Під підозрою у торгівлі наркотиками – найпопулярніший хлопець школи. Однак дівчині щось підказує, що юнак непричетний до справи.

"Прикордонники", 2024 – …

Рейтинг IMDb: 6,3

Кількість серій: 48

Кількість сезонів: 2

У першому сезоні глядачів познайомили з молодими та недосвідченими курсантами, яких раптово застала війна, через що їм довелось брати участь у бойових діях.

Наступний сезон переносить вже у навчальний заклад, де готують нові офіцерські кадри. Курсовий Іван Криницький, роль якого виконує чинний військовослужбовець Володимир Ращук, більше не наставник хлопців, а замість нього з'явиться новий викладач. Така пересічна подія стане своєрідним "яблуком незгоди" довкола якого розвиватимуться багато подій – від внутрішніх переживань до романтичних ліній.

Який український фільм вже доступний на Netflix?

Йдеться про фільм "Ти – космос". Прем'єра відбулась 25 березня. Це один із найуспішніших українських фільмів 2025 року, який раніше вийшов у прокат в українських кінотеатрах.

Сюжет фільму зосереджується на космічному далекобійнику Андрію, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Проте одного дня він отримує сигнал від француженки Катрін.