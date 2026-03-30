Після прем'єри проєкту вона швидко здобула популярність і прихильність українських глядачів. Однак її публічні висловлювання про українців кардинально змінили ставлення до акторки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що варто знати про ставлення Василенко до України.

Рекомендуємо 4 фільми та серіали з Євгеном Лебедином, якого уже роками обожнюють українці

Що Ліза Василенко казала про Україну?

Свого часу Василенко відкрито заявляла, що життя в Росії для неї значно комфортніше, ніж в Україні. Тоді Василенко дала свій скандальний коментар ютуб-каналу "Пушка".

Коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: вже краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні,

– так висловлювалась Василенко.

Акторка зазначала, що питання патріотизму її абсолютно не цікавить, вона ігнорувала критику з боку українців, а Москву, нібито, розглядала лише як тимчасовий етап на шляху до США, адже, за її словами, мала значно більші амбіції.

Однак після початку великої війни в Україні Василенко дуже швидко "перевзулась".

Як Ліза Василенко відреагувала на повномасштабну війну в Україні?

Після початку повномасштабної війни Василенко різко змінила риторику: вона дала інтерв'ю українській журналістці Раміні, попросила вибачення за свої слова та заявила про каяття.

Невдовзі вона виїхала з Росії та почала будувати життя за кордоном.

Водночас, попри публічні вибачення, акторка продовжувала спілкуватися російською, взаємодіяти з російським контентом і будувати стосунки з Моргенштерном. Зрадниця без вагань публікувала ролики під російські треки в своєму тіктоці:

Тож залишається відкритим питання: чи були ці вибачення щирими, чи це лише спроба виправити репутацію.

Де зараз Ліза Василенко?

Якщо проаналізувати соцмережі Лізи Василенко, стає очевидно: повертатися до Росії вона наразі не поспішає. Акторка живе й намагається розвиватися в Лондоні, активно веде свої сторінки та часто публікує відверті фото.

Відомо, що вона розірвала стосунки з Моргенштерном. Водночас Василенко взагалі не висловлюється про повномасштабну війну в Україні, яка на початку великого вторгнення викликала в неї таку емоційну реакцію та бажання покаятись.