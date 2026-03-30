Проте здивував українців не лише своєю зовнішністю, а й неабиякою харизмою та талантом. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, у яких фільмах і серіалах зіграв Євген Лебедин.
Дивіться також Змінились до невпізнання: де зараз зірки дитячих ролей із культових серіалів
У яких фільмах та серіалах можна побачити Женю Лебедина?
"Що робить твоя дружина?"
До початку повномасштабної війни в Україні часто з'являлися спільні українсько-російські проєкти. Одним із таких серіалів став "Що робить твоя дружина?", де Євген Лебедин зіграв роль Мішки. Ось як він виглядав у цьому серіалі:
Євгеній Лебедин у серіалі "Що робить твоя дружина?" / Кадр із серіалу
"Тато Ден"
Ще одна стрічка за участю Євгена Лебедина – українська комедійна сімейна історія "Тато Ден". Прем'єра серіалу відбулася у 2017 році. Це 16-серійна історія, у якій Євген також вражав своїми акторськими здібностями, попри зовсім юний вік.
Євгеній Лебедин у серіалі "Тато Ден" / Постер серіалу
"Дорога додому"
Ще одна стрічка за участю Євгена Лебедина – короткометражний фільм "Дорога додому" 2019 року, у якому він зіграв роль Дениса.
Фільм розповідає про програміста, який вирушає зі столиці на схід, щоб забрати до Києва маму, що мешкає в прифронтовій зоні, але на своєму шляху стикається з численними випробуваннями. Ідея фільму належить українському режисерові Дмитру Авдєєву.
"Різдвяна історія з Тіною Кароль"
У 2016 році відбулася прем'єра українського різдвяного музичного фільму "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Це стрічка про звичаї та традиції українського народу, про цінності, які слід передавати з покоління в покоління.
Головні ролі у фільмі виконали українська співачка Тіна Кароль та Євген Лебедин. У цій зворушливій історії ви побачите справжнє обличчя української культури – музику, колядки та щедрівки, які формують нашу ідентичність.
Хто такий Євгеній Лебедин?
- Євген Лебедин – один із найпопулярніших українських акторів, які здобули славу ще в дитинстві.
- Він почав працювати на знімальних майданчиках із 4 років: спершу в рекламі, а згодом у фільмах і серіалах.
- Крім того, хлопець став переможцем програми "Маленькі гіганти".
- Зараз йому близько 18 років – він народився 20 вересня 2007 року. Проте нині Євген веде більш приватний спосіб життя.
- Хоч він і мріяв розвиватися в акторстві, з часом прагнув більшої приватності та можливості ще трохи побути дитиною. Коли ти знімаєшся у найпопулярніших фільмах та серіалах, до тебе прикута велика увага, тож зараз Євген не з'являється в нових проєктах і обирає спокійніше життя.