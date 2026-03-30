Кожен пішов своїм шляхом: хтось продовжує розвивати акторські навички, а хтось будує нове життя поза камерою. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз актори, які колись грали дітей у улюблених серіалах, і як вони змінилися.

Радимо Невже фільм "Балерина" зганьбив всесвіт "Джона Віка": що варто знати про довгоочікуваний бойовик

Як змінились і де зараз зірки дитячих ролей із культових серіалів?

Євген Лебедин

Женя Лебедин – ще один український актор, який здобув популярність, будучи зовсім маленьким. Він вперше з’явився на екранах у 4 роки завдяки підтримці своєї тітки, а зараз йому близько 19 років. Напевно, всі пам'ятають його миловидну усмішку та кучері, якими захоплювалася вся країна.

Спершу Женя знімався в рекламі, а згодом почав брати участь у серіалах. Для батьків його талант став справжньою несподіванкою. Він брав участь у шоу "Маленькі гіганти" та став його переможцем, а також знімався у різдвяній історії з Тіною Кароль, де вразив акторською майстерністю.



Євген Лебедин у 13 років / Скриншот із ЖВЛ

Після початку російського вторгнення Женя Лебедин відмовився від участі в російських проєктах. Зараз його рідко можна було побачити на знімальних майданчиках і екранах, оскільки він прагнув більшої приватності та хотів ще трохи побути дитиною. Водночас він почав займатися кікбоксингом і розповідав про це в шоу ЖВЛ, коли йому було 13 років. Сьогодні він веде більш приватний спосіб життя і не ділиться деталями свого життя.

Софія Стеценко

Софія Стеценко стала зіркою серіалу "Свати". Вона виконала роль маленької Жені, яка приїжджала на канікули до бабусь та дідусів і разом з ними потрапляла в безліч комедійних ситуацій.

Сьогодні та маленька дівчинка вже виросла. Блакитноока Софія перетворилася на дорослу, впевнену в собі дівчину, яка будує своє життя за кордоном. Наразі вона не бере участі у зйомках в Україні, натомість зосереджена на особистому житті та кар'єрі закордоном.



Софія Стеценко / Фото з інстаграму акторки

Софія має чітку проукраїнську позицію. Попри поширені помилкові чутки про те, що після початку війни вона нібито виїхала в Росію, це не відповідає дійсності. Вона розмовляє українською, засуджує російську агресію та навіть навчає української мови свого коханого за кордоном.

Єфросинія Мельник

Єфросинія Мельник – одна з тих дітей-акторів, які й досі продовжують зніматися та працювати на майданчиках. Нині дівчинці близько 12 років: вона активно займається спортом, навчається, а також пробує себе у ролі телеведучої.

Зокрема, Єфросинія працювала на каналі 1+1 у програмах "Погода в Україні та світі від Фросі" та "Опитування від Фросі". Пізніше вона почала вести проєкт "Покроково з Фросією" у темі психології, де ділилася рекомендаціями та порадами зі своїми ровесниками.

За останні кілька років Єфросинію можна було побачити в декількох серіалах, зокрема: "Я – Надія", "Коло Омани", "Ловець снів", "Сховище" та інших.

Ці діти-актори назавжди залишаться в пам'яті шанувальників, а ролі, які вони виконували у зовсім дитячому віці, полюбилися глядачам і ще довго залишатимуться в їхніх серцях.