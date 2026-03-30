Однако удивил украинцев не только своей внешностью, но и незаурядной харизмой и талантом. В материале 24 Канала рассказываем, в каких фильмах и сериалах сыграл Евгений Лебедин.

В каких фильмах и сериалах можно увидеть Женю Лебедина?

"Что делает твоя жена?"

До начала полномасштабной войны в Украине часто появлялись совместные украинско-российские проекты. Одним из таких сериалов стал "Что делает твоя жена?", где Евгений Лебедин сыграл роль Мишки. Вот как он выглядел в этом сериале:



Евгений Лебедин в сериале "Что делает твоя жена?" / Кадр из сериала

"Папа Дэн"

Еще одна лента с участием Евгения Лебедина – украинская комедийная семейная история "Папа Дэн". Премьера сериала состоялась в 2017 году. Это 16-серийная история, в которой Евгений также поражал своими актерскими способностями, несмотря на совсем юный возраст.



Евгений Лебедин в сериале "Папа Дэн" / Постер сериала

"Дорога домой"

Еще одна лента с участием Евгения Лебедина – короткометражный фильм "Дорога домой" 2019 года, в котором он сыграл роль Дениса.

Фильм рассказывает о программисте, который отправляется из столицы на восток, чтобы забрать в Киев маму, живущую в прифронтовой зоне, но на своем пути сталкивается с многочисленными испытаниями. Идея фильма принадлежит украинскому режиссеру Дмитрию Авдееву.

"Рождественская история с Тиной Кароль"

В 2016 году состоялась премьера украинского рождественского музыкального фильма "Рождественская история с Тиной Кароль". Это лента об обычаях и традициях украинского народа, о ценностях, которые следует передавать из поколения в поколение.

Главные роли в фильме исполнили украинская певица Тина Кароль и Евгений Лебедин. В этой трогательной истории вы увидите настоящее лицо украинской культуры – музыку, колядки и щедривки, которые формируют нашу идентичность.

Кто такой Евгений Лебедин?