Однако удивил украинцев не только своей внешностью, но и незаурядной харизмой и талантом. В материале 24 Канала рассказываем, в каких фильмах и сериалах сыграл Евгений Лебедин.
В каких фильмах и сериалах можно увидеть Женю Лебедина?
"Что делает твоя жена?"
До начала полномасштабной войны в Украине часто появлялись совместные украинско-российские проекты. Одним из таких сериалов стал "Что делает твоя жена?", где Евгений Лебедин сыграл роль Мишки. Вот как он выглядел в этом сериале:
Евгений Лебедин в сериале "Что делает твоя жена?"
"Папа Дэн"
Еще одна лента с участием Евгения Лебедина – украинская комедийная семейная история "Папа Дэн". Премьера сериала состоялась в 2017 году. Это 16-серийная история, в которой Евгений также поражал своими актерскими способностями, несмотря на совсем юный возраст.
Евгений Лебедин в сериале "Папа Дэн"
"Дорога домой"
Еще одна лента с участием Евгения Лебедина – короткометражный фильм "Дорога домой" 2019 года, в котором он сыграл роль Дениса.
Фильм рассказывает о программисте, который отправляется из столицы на восток, чтобы забрать в Киев маму, живущую в прифронтовой зоне, но на своем пути сталкивается с многочисленными испытаниями. Идея фильма принадлежит украинскому режиссеру Дмитрию Авдееву.
"Рождественская история с Тиной Кароль"
В 2016 году состоялась премьера украинского рождественского музыкального фильма "Рождественская история с Тиной Кароль". Это лента об обычаях и традициях украинского народа, о ценностях, которые следует передавать из поколения в поколение.
Главные роли в фильме исполнили украинская певица Тина Кароль и Евгений Лебедин. В этой трогательной истории вы увидите настоящее лицо украинской культуры – музыку, колядки и щедривки, которые формируют нашу идентичность.
Кто такой Евгений Лебедин?
- Евгений Лебедин – один из самых популярных украинских актеров, которые получили славу еще в детстве.
- Он начал работать на съемочных площадках с 4 лет: сначала в рекламе, а затем в фильмах и сериалах.
- Кроме того, парень стал победителем программы "Маленькие гиганты".
- Сейчас ему около 18 лет – он родился 20 сентября 2007 года. Однако сейчас Евгений ведет более частный образ жизни.
- Хотя он и мечтал развиваться в актерстве, со временем стремился к большей приватности и возможности еще немного побыть ребенком. Когда ты снимаешься в самых популярных фильмах и сериалах, к тебе приковано большое внимание, поэтому сейчас Евгений не появляется в новых проектах и выбирает более спокойную жизнь.