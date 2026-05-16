24 Канал подобрал очень разные по жанрам фильмы, которые не просто имеют высокий рейтинг, а еще и понравятся самому требовательному зрителю.

"Богемная рапсодия", 2018

Рейтинг IMDb: 7,9

Биографический музыкальный фильм рассказывает о становлении британской рок-группы Queen, жизни фронтмена Фредди Меркьюри, творческих поисках фронтмена и создании культовых хитов. Сюжет охватывает период с 1970 по 1985 год, когда группа и ее участники переживали взлеты и падения. Финал ленты завершается триумфальным выступлением на концерте Live Aid.

Это тот случай, когда никакие слова не смогут передать атмосферу фильма.

"Ты, я и лето в Тоскане", 2026

Рейтинг IMDb: 6,3

Эта романтическая комедия рассказывает об Анне, которая внезапно теряет работу. Она отказалась от своей мечты стать шеф-поваром и решает кардинально изменить жизнь. Девушка отправляется в путешествие в солнечную Тоскану. Но и там ее ждет неприятность – в отелях нет мест, поэтому она поселяется в несколько заброшенной вилле. Ее путешествие превращается в романтическое приключение, когда Анна встречает привлекательного мужчину.

"Матрица", 1999

Рейтинг IMDb: 8,7

Фильм конца 90-х годов стал началом франшизы, считается одним из самых влиятельных научно-фантастических лент всех времен. Он вдохновил на создание трех сиквелов:

"Матрица: Перезагрузка" (2003);

"Матрица: Революция" (2003);

"Матрица: Воскресение" (2021).

Мир Матрицы – это иллюзия, существующая лишь в бесконечном сне обреченного человечества. Холодный мир будущего, в котором люди – лишь батарейки в компьютерных системах.

Какие еще фильмы можно посмотреть сегодня?

"Крестный отец" – сюжет разворачивается вокруг семьи Корлеоне, которая руководит мафиозной империей. Когда глава семьи теряет контроль, вся ответственность ложится на плечи его младшего сына Майкла, вернувшегося с войны.

А также можно обратить внимание на фильм "28 дней спустя". События разворачиваются в Великобритании, которую охватила пандемия чрезвычайно заразного вируса, превращающего людей в бешеных и жестоких убийц. В центре сюжета – несколько человек, которым удалось выжить и которые пытаются спастись в мире, стремительно погружающемся в хаос.