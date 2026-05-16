24 Канал підібрав дуже різні за жанрами фільми, які не просто мають високий рейтинг, а ще й сподобаються найвибагливішому глядачу.

"Богемна рапсодія", 2018

Рейтинг IMDb: 7,9

Біографічний музичний фільм розповідає про становлення британського рок-гурту Queen, життя фронтмена Фредді Мерк'юрі, творчі пошуки фронтмена та створення культових хітів. Сюжет охоплює період з 1970 по 1985 рік, коли гурт і його учасники переживали злети та падіння. Фінал стрічки завершується тріумфальним виступом на концерті Live Aid.

Це той випадок, коли жодні слова не зможуть передати атмосферу фільму.

"Ти, я та літо в Тоскані", 2026

Рейтинг IMDb: 6,3

Ця романтична комедія розповідає про Анну, яка раптово втрачає роботу. Вона відмовилась від своєї мрії стати шеф-кухарем й вирішує кардинально змінити життя. Дівчина вирушає у пожорож до сонячної Тоскани. Та і там на неї чекає неприємність – у готелях немає місць, тому вона оселяється у дещо занедбаній віллі. Її мандрівка перетворюється на романтичну пригоду, коли Анна зустрічає привабливого чоловіка.

"Матриця", 1999

Рейтинг IMDb: 8,7

Фільм кінця 90-х років став початком франшизи, вважається одним з найвпливовіших науково-фантастичних стрічок усіх часів. Він надихнув на створення трьох сиквелів:

"Матриця: Перезавантаження" (2003);

"Матриця: Революція" (2003);

"Матриця: Воскресіння" (2021).

Світ Матриці – це ілюзія, що існує лише у незкінченному сні приреченого людства. Холодний світ майбутнього, в якому люди – лише батарейки у комп'ютерних системах.

Які ще фільми можна подивитись сьогодні?

"Хрещений батько" – сюжет розгортається навколо родини Корлеоне, яка керує мафіозною імперією. Коли голова сім'ї втрачає контроль, уся відповідальність лягає на плечі його молодшого сина Майкла, який повернувся з війни.

А також можна звернути увагу на фільм "28 днів по тому". Події розгортаються у Великій Британії, яку охопила пандемія надзвичайно заразного вірусу, що перетворює людей на скажених і жорстоких убивць. У центрі сюжету – кілька людей, яким вдалося вижити та які намагаються врятуватися у світі, що стрімко занурюється в хаос.