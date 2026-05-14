За роки своєї кар'єри Кейт Бланшетт зібрала справжню колекцію яскравих і незабутніх ролей, у яких майстерно перевтілювалася в абсолютно різних героїнь. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про три найяскравіші ролі акторки, які зробили її справжньою легендою Голлівуду.

У яких фільмах Кейт Бланшетт зіграла свої найяскравіші ролі?

"Авіатор"

У фільмі "Авіатор", прем'єра якого відбулася у 2004 році, Кейт Бланшетт зіграла роль Кетрін Гепберн – легендарної голлівудської акторки. Саме за цю роль Кейт Бланшетт отримала премію Оскар у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". І не дарма, адже акторка блискуче втілила образ вишуканої та харизматичної жінки, за якою хочеться спостерігати впродовж усього фільму.



У стрічці також зіграли Леонардо Ді Капріо, Метт Росс, Джон Сі Рейлі, Алан Алда, Кейт Бекінсейл та Алек Болдвін. Режисером фільму став легендарний Мартін Скорсезе.

"Володар перснів: Хранителі Персня"

Кейт Бланшетт зіграла одну з ключових ролей у фільмі "Володар перснів: Хранителі Персня". У цій стрічці вона втілила образ ельфійської володарки Галадріель – однієї з наймогутніших і наймудріших персонажок Середзем'я.



Пригодницько-фентезійний фільм режисера Пітера Джексона вийшов у 2001 році та здобув величезну популярність серед глядачів. Стрічка отримала чотири премії Оскар, зокрема за найкращу операторську роботу, візуальні ефекти, грим та оригінальний саундтрек.

"Загадкова справа Бенджаміна Баттона"

Блискуче Кейт Бланшетт впоралася і з роллю у фільмі "Загадкова справа Бенджаміна Баттона", прем'єра якого відбулася у 2008 році. Стрічку режисера Девіда Фінчера знято за однойменним оповіданням Френсіса Скотта Фіцджеральда.

У цьому фільмі акторка зіграла Дейзі Фуллер – танцівницю та головне кохання Бенджаміна Баттона. Її персонаж вийшов надзвичайно емоційним і глибоким, тож глядачі високо оцінили гру акторки.



Фільм здобув три премії Оскар – за найкращі декорації, найкращі візуальні ефекти та найкращий грим. Також стрічка отримала нагороди Британської академії та премії "Сатурн", а ще була номінована у багатьох престижних категоріях.

У яких ще фільмах можна побачити акторку?

Не лише у цих трьох фільмах, а й у багатьох інших проєктах можна побачити Кейт Бланшетт у неймовірних ролях. Зокрема, акторка зіграла у таких стрічках:

"Вісім подруг Оушена",

"Вавилон",

"Попелюшка" та багатьох інших.

У її фільмографії є абсолютно різножанрові проєкти, у яких акторка щоразу по-новому розкриває свій талант і дивує прихильників яскравими перевтіленнями.

Кейт Бланшетт є володаркою двох премій Оскар, а також багаторазовою лауреаткою премій Золотий глобус, BAFTA та Гільдії кіноакторів США.