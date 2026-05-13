У 2006 році вийшло чимало серіалів, які колись любили дивитись по телебаченню. З часом навіть могли і забутись їхні назви, однак 24 Канал нагадає про деякі з них.
"Декстер", 2006 – 2013
Рейтинг IMDb: 8,6
Кількість сезонів: 8
Кількість серій: 96
Культовий американський серіал про Декстера Моргана – судового експерта з Майамі, який веде подвійне життя серійного вбивці. Він полює тільки на злочинців, які уникнули правосуддя, дотримуючись суворого "кодексу Гаррі", щоб угамувати свою потребу у вбивствах.
"Кайл XY", 2006 – 2009
Рейтинг IMDb: 7,4
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 43
Науково-фантастичний серіал про підлітка з амнезією, що прокидається у лісі під Сіетлом без пупка та навичок спілкування. Герой має надрозум, швидко вчиться і намагається розкрити таємницю свого походження. Він адаптується до життя у прийомній сім'ї, поки його переслідують загадкові та незрозумілі сили.
"Торчвуд", 2006 – 2011
Рейтинг IMDb: 7,7
Кількість сезонів: 4
Кількість серій: 41
Британський науково-фантастичний серіал (спін-офф "Доктора Хто"), який розповідає про роботу секретного кардіффського відділення "Інституту Торчвуд". Команда безсмертного капітана Джека Гаркнесса полює за прибульцями, вивчає інопланетні технології та захищає Землю від надприродних загроз.
Інші серіали, які вийшли у 2006 році
- "Еврика";
- "Герої";
- "H2O: Просто додай води";
- "Робін Гуд";
- "Анна Піль" тощо.
У 00-х роках з'явилось багато нових історій і персонажів. "Гладіатор" породив Максимуса – легендарного воєначальника Римської імперії, якого зрадили, і щоб урятуватись йому довелось стати гладіатором і зійтись на арені зі своїм запеклим ворогом.
А перший "Пункт призначення", де звичайний школяр бачить видіння з вибухом літака і в останній момент сходить з борту судна. Тепер ФБР має того питання.