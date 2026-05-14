За годы своей карьеры Кейт Бланшетт собрала настоящую коллекцию ярких и незабываемых ролей, в которых мастерски перевоплощалась в совершенно разных героинь. В материале 24 Канала рассказываем о трех самых ярких ролях актрисы, которые сделали ее настоящей легендой Голливуда.

В каких фильмах Кейт Бланшетт сыграла свои самые яркие роли?

"Авиатор"

В фильме "Авиатор", премьера которого состоялась в 2004 году, Кейт Бланшетт сыграла роль Кэтрин Хепберн – легендарной голливудской актрисы. Именно за эту роль Кейт Бланшетт получила премию Оскар в категории "Лучшая женская роль второго плана". И не зря, ведь актриса блестяще воплотила образ изысканной и харизматичной женщины, за которой хочется наблюдать на протяжении всего фильма.



Кейт Бланшетт в фильме "Авиатор" / Кадр из фильма

В ленте также сыграли Леонардо Ди Каприо, Мэтт Росс, Джон Си Рейли, Алан Алда, Кейт Бекинсейл и Алек Болдуин. Режиссером фильма стал легендарный Мартин Скорсезе.

"Властелин колец: Хранители Кольца"

Кейт Бланшетт сыграла одну из ключевых ролей в фильме "Властелин колец: Хранители Кольца". В этой ленте она воплотила образ эльфийской властительницы Галадриэль – одной из самых могущественных и мудрых персонажей Средиземья.



Кейт Бланшетт в фильме "Властелин колец: Хранители Кольца" / Кадр из фильма

Приключенческо-фэнтезийный фильм режиссера Питера Джексона вышел в 2001 году и получил огромную популярность среди зрителей. Лента получила четыре премии Оскар, в частности за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты, грим и оригинальный саундтрек.

"Загадочное дело Бенджамина Баттона"

Блестяще Кейт Бланшетт справилась и с ролью в фильме "Загадочное дело Бенджамина Баттона", премьера которого состоялась в 2008 году. Лента режиссера Дэвида Финчера снята по одноименному рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

В этом фильме актриса сыграла Дейзи Фуллер – танцовщицу и главную любовь Бенджамина Баттона. Ее персонаж получился очень эмоциональным и глубоким, поэтому зрители высоко оценили игру актрисы.



Кейт Бланшетт в фильме "Загадочное дело Бенджамина Баттона" / Кадр из фильма

Фильм получил три премии Оскар – за лучшие декорации, лучшие визуальные эффекты и лучший грим. Также лента получила награды Британской академии и премии "Сатурн", а еще была номинирована во многих престижных категориях.

В каких еще фильмах можно увидеть актрису?

Не только в этих трех фильмах, но и во многих других проектах можно увидеть Кейт Бланшетт в невероятных ролях. В частности, актриса сыграла в таких лентах:

"Восемь подруг Оушена",

"Вавилон",

"Золушка" и многих других.

В ее фильмографии есть абсолютно разножанровые проекты, в которых актриса каждый раз по-новому раскрывает свой талант и удивляет поклонников яркими перевоплощениями.

Кейт Бланшетт является обладательницей двух премий Оскар, а также многократной лауреаткой премий Золотой глобус, BAFTA и Гильдии киноактеров США.