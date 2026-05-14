24 Канал подготовил список высокорейтинговых фильмов, которые вы долго не сможете забыть. Сохраняйте материал и выбирайте, что смотреть после работы или на ближайших выходных.

Смотрите также Жуткий высокорейтинговый фильм о вирусе, в котором сыграл молодой Киллиан Мерфи

Высокорейтинговые фильмы, которые вы долго не сможете забыть

"Крестный отец" (1972)

Рейтинг IMDb: 9.2/10

Сюжет разворачивается вокруг семьи Корлеоне, которая управляет мафиозной империей. Когда глава семьи теряет контроль, вся ответственность ложится на плечи его младшего сына Майкла, вернувшегося с войны.

"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Рэндла Патрика Макмерфи переводят из тюрьмы в психиатрическую больницу на обследование. Мужчина думает, что там будут менее строгие правила, но психиатрическим отделением руководит жестокая медсестра Рэтчед. Женщина запугивает пациентов издевательствами, лекарствами и сеансами электросудорожной терапии.

"Пролетая над гнездом кукушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькие женщины" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

В фильме рассказывается о жизни четырех сестер во время Гражданской войны в США. Джо, Мэг, Бет и Эми живут в городке Конкорд (штат Массачусетс) в довольно скромных и непростых условиях.

Каждая из девушек имеет собственную мечту. Это история о единстве, которую демонстрируют сестры, чтобы преодолеть трудности. Они переживают немало испытаний, но все одно остаются неразлучными.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Бенджамин Баттон родился в доме престарелых, что в Новом Орлеане, уже в преклонном возрасте и стареет в обратном направлении. Через двадцать лет мужчина встречает Дейзи, которая то появляется в его жизни, то исчезает из нее. Но отношения героев невозможны, ведь Бенджамин молодеет, а Дейзи стареет.

"Загадочная история Бенджамина Баттона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Майкл" (2026)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Это история о жизни и карьере короля поп-музыки Майкла Джексона. Все начинается с детства, когда он стал фронтменом группы Jackson 5, где выступал вместе с братьями под руководством строгого отца. В ленте также показано, как певец развивал сольную карьеру и стал безумно популярным.

"Майкл": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой новый фильм стоит посмотреть?

Напомним, недавно вышло продолжение культовой истории – "Дьявол носит Прада 2". К своим ролям вернулись непревзойденные Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи.

События фильма снова разворачиваются в редакции журнала "Подиум", который переживает непростые времена под руководством Миранды Пристли. Ситуацию пытается исправить Энди Сакс.