24 Канал подготовил список высокорейтинговых фильмов, которые вы долго не сможете забыть. Сохраняйте материал и выбирайте, что смотреть после работы или на ближайших выходных.
Высокорейтинговые фильмы, которые вы долго не сможете забыть
"Крестный отец" (1972)
- Рейтинг IMDb: 9.2/10
Сюжет разворачивается вокруг семьи Корлеоне, которая управляет мафиозной империей. Когда глава семьи теряет контроль, вся ответственность ложится на плечи его младшего сына Майкла, вернувшегося с войны.
"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма
"Пролетая над гнездом кукушки" (1975)
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Рэндла Патрика Макмерфи переводят из тюрьмы в психиатрическую больницу на обследование. Мужчина думает, что там будут менее строгие правила, но психиатрическим отделением руководит жестокая медсестра Рэтчед. Женщина запугивает пациентов издевательствами, лекарствами и сеансами электросудорожной терапии.
"Пролетая над гнездом кукушки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Маленькие женщины" (2019)
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
В фильме рассказывается о жизни четырех сестер во время Гражданской войны в США. Джо, Мэг, Бет и Эми живут в городке Конкорд (штат Массачусетс) в довольно скромных и непростых условиях.
Каждая из девушек имеет собственную мечту. Это история о единстве, которую демонстрируют сестры, чтобы преодолеть трудности. Они переживают немало испытаний, но все одно остаются неразлучными.
"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма
"Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008)
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Бенджамин Баттон родился в доме престарелых, что в Новом Орлеане, уже в преклонном возрасте и стареет в обратном направлении. Через двадцать лет мужчина встречает Дейзи, которая то появляется в его жизни, то исчезает из нее. Но отношения героев невозможны, ведь Бенджамин молодеет, а Дейзи стареет.
"Загадочная история Бенджамина Баттона": смотрите онлайн трейлер фильма
"Майкл" (2026)
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Это история о жизни и карьере короля поп-музыки Майкла Джексона. Все начинается с детства, когда он стал фронтменом группы Jackson 5, где выступал вместе с братьями под руководством строгого отца. В ленте также показано, как певец развивал сольную карьеру и стал безумно популярным.
"Майкл": смотрите онлайн трейлер фильма
Какой новый фильм стоит посмотреть?
Напомним, недавно вышло продолжение культовой истории – "Дьявол носит Прада 2". К своим ролям вернулись непревзойденные Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи.
События фильма снова разворачиваются в редакции журнала "Подиум", который переживает непростые времена под руководством Миранды Пристли. Ситуацию пытается исправить Энди Сакс.