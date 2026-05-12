24 Канал составил подборку шикарных детективных сериалов. Некоторые из них можно растянуть надолго, а другие посмотреть достаточно быстро.
Не пропустите Новый комедийный минисериал на Netflix, который поможет расслабиться, когда все идет наперекосяк
От каких детективных сериалов трудно оторваться?
"Как избежать наказания за убийство"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 90
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Аннализа Китинг – блестящая адвокат и профессор защитного права, которая преподает курс "Как избежать наказания за убийства". Женщина формирует группу лучших студентов, чтобы они помогли с делами в ее фирме.
"Как избежать наказания за убийство": смотрите онлайн трейлер сериала
"Закон Лидии Поэт"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 18
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Сериал, вдохновлен жизнью первой женщины-адвоката в истории Италии. События разворачиваются в Турине в конце XIX века. В центре сюжета – Лидия Поэт, которая расследует убийства и борется за право заниматься адвокатской практикой. Апелляционный суд запретил ей это из-за предвзятого отношения к женщинам.
"Закон Лидии Поэт": смотрите онлайн трейлер сериала
"Резиденция"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
События происходят в Белом доме, куда прибывает эксцентричная детектив Корделия Капп, чтобы расследовать убийство, которое произошло во время государственного ужина. Под подозрением оказывается весь персонал.
"Резиденция": смотрите онлайн трейлер сериала
"Менталист"
- Количество сезонов: 7
- Количество серий: 151
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
В прошлом Патрик Джейн выдавал себя за экстрасенса, а также работал фокусником и иллюзионистом. Теперь мужчина помогает Калифорнийскому бюро расследований раскрывать различные дела.
"Менталист": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие сериалы можно посмотреть за одну ночь?
"Замуж за убийцу?" – судебно-медицинский эксперт, доктор Кэролайн Мюрхед узнает, что ее жених убил человека. Она должна решить, сдавать ли мужчину властям.
"Неизбранные" – Рози живет в закрытой христианской общине с мужем и дочерью. Жизнь женщины меняется после появления загадочного заключенного-беглеца Сэма.
"Учитель под прикрытием" – математический гений и мелкий преступник Эдди избежал тюремного заключения, работая под прикрытием учителя.
Больше об этих сериалах читайте по ссылке.