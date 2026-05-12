24 Канал составил подборку шикарных детективных сериалов. Некоторые из них можно растянуть надолго, а другие посмотреть достаточно быстро.

От каких детективных сериалов трудно оторваться?

"Как избежать наказания за убийство"

  • Количество сезонов: 6
  • Количество серий: 90
  • Рейтинг IMDb: 8.1/10

Аннализа Китинг – блестящая адвокат и профессор защитного права, которая преподает курс "Как избежать наказания за убийства". Женщина формирует группу лучших студентов, чтобы они помогли с делами в ее фирме.

"Закон Лидии Поэт"

  • Количество сезонов: 3
  • Количество серий: 18
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сериал, вдохновлен жизнью первой женщины-адвоката в истории Италии. События разворачиваются в Турине в конце XIX века. В центре сюжета – Лидия Поэт, которая расследует убийства и борется за право заниматься адвокатской практикой. Апелляционный суд запретил ей это из-за предвзятого отношения к женщинам.

"Резиденция"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 8
  • Рейтинг IMDb: 7.7/10

События происходят в Белом доме, куда прибывает эксцентричная детектив Корделия Капп, чтобы расследовать убийство, которое произошло во время государственного ужина. Под подозрением оказывается весь персонал.

"Менталист"

  • Количество сезонов: 7
  • Количество серий: 151
  • Рейтинг IMDb: 8.2/10

В прошлом Патрик Джейн выдавал себя за экстрасенса, а также работал фокусником и иллюзионистом. Теперь мужчина помогает Калифорнийскому бюро расследований раскрывать различные дела.

Какие сериалы можно посмотреть за одну ночь?

  • "Замуж за убийцу?" – судебно-медицинский эксперт, доктор Кэролайн Мюрхед узнает, что ее жених убил человека. Она должна решить, сдавать ли мужчину властям.

  • "Неизбранные" – Рози живет в закрытой христианской общине с мужем и дочерью. Жизнь женщины меняется после появления загадочного заключенного-беглеца Сэма.

  • "Учитель под прикрытием" – математический гений и мелкий преступник Эдди избежал тюремного заключения, работая под прикрытием учителя.

