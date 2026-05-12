24 Канал склав добірку шикарних детективних серіалів. Деякі з них можна розтягнути надовго, а інші подивитися досить швидко.

Не пропустіть Новий комедійний мінісеріал на Netflix, який допоможе розслабитися, коли все йде шкереберть

Від яких детективних серіалів важко відірватися?

"Як уникнути покарання за вбивство"

  • Кількість сезонів: 6
  • Кількість серій: 90
  • Рейтинг IMDb: 8.1/10

Анналіза Кітінг – блискуча адвокатка й професорка захисного права, яка викладає курс "Як уникнути покарання за вбивства". Жінка формує групу найкращих студентів, щоб вони допомогли зі справами у її фірмі.

"Як уникнути покарання за вбивство": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Закон Лідії Поет"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 18
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Серіал, натхненний життям першої жінки-адвоката в історії Італії. Події розгортаються в Турині наприкінці ХІХ століття. У центрі сюжету – Лідія Поет, яка розслідує вбивства та бореться за право займатися адвокатською практикою. Апеляційний суд заборонив їй це через упереджене ставлення до жінок.

"Закон Лідії Поет": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Резиденція"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 8
  • Рейтинг IMDb: 7.7/10

Події відбуваються у Білому домі, куди прибуває ексцентрична детективка Корделія Капп, щоб розслідувати вбивство, яке сталося під час державної вечері. Під підозрою опиняється увесь персонал.

"Резиденція": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Менталіст"

  • Кількість сезонів: 7
  • Кількість серій: 151
  • Рейтинг IMDb: 8.2/10

У минулому Патрік Джейн видавав себе за екстрасенса, а також працював фокусником та ілюзіоністом. Тепер чоловік допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань розкривати різні справи.

"Менталіст": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які серіали можна подивитися за одну ніч?

  • "Чи виходити заміж за вбивцю?" – судово-медична експертка, докторка Керолайн Мюрхед дізнається, що її наречений вбив людину. Вона повинна вирішити, чи здавати чоловіка владі.

  • "Необрані" – Розі живе в закритій християнській громаді з чоловіком і донькою. Життя жінки змінюється після появи загадкового ув'язненого-втікача Сема.

  • "Учитель під прикриттям" – математичний геній та дрібний злочинець Едді уникнув тюремного ув'язнення, працюючи під прикриттям учителя.

Більше про ці серіали читайте за посиланням.