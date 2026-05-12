24 Канал склав добірку шикарних детективних серіалів. Деякі з них можна розтягнути надовго, а інші подивитися досить швидко.

Від яких детективних серіалів важко відірватися?

"Як уникнути покарання за вбивство"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій : 90

: 90 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Анналіза Кітінг – блискуча адвокатка й професорка захисного права, яка викладає курс "Як уникнути покарання за вбивства". Жінка формує групу найкращих студентів, щоб вони допомогли зі справами у її фірмі.

"Закон Лідії Поет"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Серіал, натхненний життям першої жінки-адвоката в історії Італії. Події розгортаються в Турині наприкінці ХІХ століття. У центрі сюжету – Лідія Поет, яка розслідує вбивства та бореться за право займатися адвокатською практикою. Апеляційний суд заборонив їй це через упереджене ставлення до жінок.

"Резиденція"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Події відбуваються у Білому домі, куди прибуває ексцентрична детективка Корделія Капп, щоб розслідувати вбивство, яке сталося під час державної вечері. Під підозрою опиняється увесь персонал.

"Менталіст"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій : 151

: 151 Рейтинг IMDb: 8.2/10

У минулому Патрік Джейн видавав себе за екстрасенса, а також працював фокусником та ілюзіоністом. Тепер чоловік допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань розкривати різні справи.

Які серіали можна подивитися за одну ніч?

"Чи виходити заміж за вбивцю?" – судово-медична експертка, докторка Керолайн Мюрхед дізнається, що її наречений вбив людину. Вона повинна вирішити, чи здавати чоловіка владі.

"Необрані" – Розі живе в закритій християнській громаді з чоловіком і донькою. Життя жінки змінюється після появи загадкового ув'язненого-втікача Сема.

"Учитель під прикриттям" – математичний геній та дрібний злочинець Едді уникнув тюремного ув'язнення, працюючи під прикриттям учителя.

