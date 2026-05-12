24 Канал склав добірку шикарних детективних серіалів. Деякі з них можна розтягнути надовго, а інші подивитися досить швидко.
Не пропустіть Новий комедійний мінісеріал на Netflix, який допоможе розслабитися, коли все йде шкереберть
Від яких детективних серіалів важко відірватися?
"Як уникнути покарання за вбивство"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 90
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Анналіза Кітінг – блискуча адвокатка й професорка захисного права, яка викладає курс "Як уникнути покарання за вбивства". Жінка формує групу найкращих студентів, щоб вони допомогли зі справами у її фірмі.
"Як уникнути покарання за вбивство": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Закон Лідії Поет"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 18
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Серіал, натхненний життям першої жінки-адвоката в історії Італії. Події розгортаються в Турині наприкінці ХІХ століття. У центрі сюжету – Лідія Поет, яка розслідує вбивства та бореться за право займатися адвокатською практикою. Апеляційний суд заборонив їй це через упереджене ставлення до жінок.
"Закон Лідії Поет": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Резиденція"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Події відбуваються у Білому домі, куди прибуває ексцентрична детективка Корделія Капп, щоб розслідувати вбивство, яке сталося під час державної вечері. Під підозрою опиняється увесь персонал.
"Резиденція": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Менталіст"
- Кількість сезонів: 7
- Кількість серій: 151
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
У минулому Патрік Джейн видавав себе за екстрасенса, а також працював фокусником та ілюзіоністом. Тепер чоловік допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань розкривати різні справи.
"Менталіст": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які серіали можна подивитися за одну ніч?
"Чи виходити заміж за вбивцю?" – судово-медична експертка, докторка Керолайн Мюрхед дізнається, що її наречений вбив людину. Вона повинна вирішити, чи здавати чоловіка владі.
"Необрані" – Розі живе в закритій християнській громаді з чоловіком і донькою. Життя жінки змінюється після появи загадкового ув'язненого-втікача Сема.
"Учитель під прикриттям" – математичний геній та дрібний злочинець Едді уникнув тюремного ув'язнення, працюючи під прикриттям учителя.
Більше про ці серіали читайте за посиланням.