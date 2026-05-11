Серіали 00-х років навчили нас вірити в дружбу, не здаватися, навіть якщо ти сидиш за ґратами і завжди пам'ятати, що "всі брешуть", але це не привід не бути хорошою людиною. На YouTube-каналі "Феномен UA" опублікували огляд найкрутіших серіалів того часу, від яких точно поринете у ностальгію.

Які серіали 00-х років були дуже популярними?

Хтось може поставити запитання: а навіщо повертатись до минулого? І відповідь буде простою – уся справа у феномені, адже навіть через два десятки років після виходу вони досі залишаються актуальними. Ми росли на них, формувались, як особистості. Ми любили цих героїв (і досі любимо). І коли стає сумно чи весело, вмикаємо той самий знайомий світ.

Ось ці стрічки точно заслуговують на увагу кожного кіномана:

"Доктор Хаус" – історія про лікаря, який вражав неординарним підходом до роботи. Цікавий факт: в одній із серій з'являється колишня Хауса, яка родом із Кременчука і має ім'я Домініка Петрова. Така собі українка з не зовсім українським іменем.

"Н2О: Просто додай води" – культовий серіал про Емму, Ріккі та Клео, які одного разу "випадково" стали русалками. Тепер кожна крапля води загрожує викрити їхній секрет.

"Секс і місто" – чотири подруги в Нью-Йорку, коктейлі "Космополітен" і вічне питання: чому Містер Біг такий козел, але ми все одно хочемо, щоб Керрі була з ним?

"Втеча з в'язниці" – культовий серіал, де головний герой – Майкл Скофілд, набив усе своє тіло татуюваннями, які утворювали план в'язниці, щоб врятувати рідного брата від смертної кари.

"Відчайдушні домогосподарки" – у центрі історії знову чотири подруги, які живуть у Вісперії Лейн. Ця історія досі залишається популярною у соцмережах, адже часто можна натрапити на рецепт лимонного пирога від Брі та на сукні, які любила одягати Габріель Соліс.

"Теорія великого вибуху" – у центрі подій перебувають двоє молодих талановитих фізиків – Шелдон Купер та Леонард Хофстедтер, які працюють у Каліфорнійському технологічному інституті. Вони генії науки, однак мають значні труднощі у спілкуванні з жінками та у побуті.

Які сучасні серіали заслуговують на увагу?

Якщо не хочете ностальгувати, то можемо запропонувати до перегляду декілька новинок у світі кіно, які мають шанс стати вашими улюбленими:

"Венздей"

"Гаррі Поттер" – прем'єра відбудеться цього року на Різдво;

"Скоро трапиться щось страшне";

"Паперовий будинок: Берлін";

"Ейфорія";

"Гострі картузи".

Не соромтесь шукати нового фаворита. Та якщо плануєте понастальгувати, то добірка вище стане у пригоді.