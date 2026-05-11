Сериалы 00-х годов научили нас верить в дружбу, не сдаваться, даже если ты сидишь за решеткой и всегда помнить, что "все врут", но это не повод не быть хорошим человеком. На YouTube-канале "Феномен UA" опубликовали обзор самых крутых сериалов того времени, от которых точно погрузитесь в ностальгию.

Какие сериалы 00-х годов были очень популярными?

Кто-то может задать вопрос: а зачем возвращаться к прошлому? И ответ будет простым – все дело в феномене, ведь даже через два десятка лет после выхода они до сих пор остаются актуальными. Мы росли на них, формировались, как личности. Мы любили этих героев (и до сих пор любим). И когда становится грустно или весело, включаем тот самый знакомый мир.

Вот эти ленты точно заслуживают внимания каждого киномана:

"Доктор Хаус" – история о враче, который поражал неординарным подходом к работе. Интересный факт: в одной из серий появляется бывшая Хауса, которая родом из Кременчуга и носит имя Доминика Петрова. Такая себе украинка с не совсем украинским именем.

"Н2О: Просто добавь воды" – культовый сериал про Эмму, Рикки и Клео, которые однажды "случайно" стали русалками. Теперь каждая капля воды грозит разоблачить их секрет.

"Секс и город" – четыре подруги в Нью-Йорке, коктейли "Космополитен" и вечный вопрос: почему Мистер Биг такой козел, но мы все равно хотим, чтобы Кэрри была с ним?

"Побег из тюрьмы" – культовый сериал, где главный герой – Майкл Скофилд, набил все свое тело татуировками, которые образовывали план тюрьмы, чтобы спасти родного брата от смертной казни.

"Отчаянные домохозяйки" – в центре истории снова четыре подруги, которые живут в Висперии Лейн. Эта история до сих пор остается популярной в соцсетях, ведь часто можно наткнуться на рецепт лимонного пирога от Бри и на платья, которые любила одевать Габриэль Солис.

"Теория большого взрыва" – в центре событий находятся двое молодых талантливых физиков – Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер, которые работают в Калифорнийском технологическом институте. Они гении науки, однако имеют значительные трудности в общении с женщинами и в быту.

Какие современные сериалы заслуживают внимания?

Если не хотите ностальгировать, то можем предложить к просмотру несколько новинок в мире кино, которые имеют шанс стать вашими любимыми:

"Венздей"

"Гарри Поттер" – премьера состоится в этом году на Рождество;

"Скоро случится что-то страшное";

"Бумажный дом: Берлин";

"Эйфория";

"Острые козырьки".

Не стесняйтесь искать нового фаворита. Но если планируете понастальгировать, то подборка выше пригодится.