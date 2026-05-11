Поэтому накануне конкурса стоит создать соответствующее настроение, чтобы лучше поддержать своих фаворитов. В материале 24 Канала мы подготовили подборку фильмов, которые подарят нужные эмоции и настроят на самый громкий музыкальный конкурс в мире.

Рекомендуем Известный голливудский актер, который ранее поддерживал Украину, подыграл российской пропаганде

Какие фильмы посмотреть накануне Евровидения?

"Идеальный голос"

Это популярная американская музыкальная комедия, которая точно поможет настроиться на нужный лад накануне Евровидения. Премьера фильма "Идеальный голос" состоялась в 2012 году. Лента рассказывает о молодых талантливых девушках, которые стремятся победить в масштабном музыкальном соревновании. Они совершенно разные, однако всех их объединяет любовь к музыке и пению.

Прежде чем получить заветную победу, героиням придется пройти немало испытаний. Фильм снят по мотивам книги Микки Рапкина "Пой идеально. Погоня за славой вокалиста акапелла".

"Идеальный голос": смотрите онлайн трейлер фильма

"За мечтой"

Еще один фильм, в основе которого лежит история о музыке, – лента 2018 года "По мечте". Главную роль в ней исполнила Эль Фаннинг.

Это история о девушке по имени Вайолет – застенчивую девушку-подростка с множеством внутренних сомнений, но большим талантом и еще большей мечтой. Она стремится стать известной певицей, ведь сцена всегда ее привлекала. Когда ей выпадает шанс принять участие в национальном конкурсе, Вайолет решает начать путь к популярности. Ради своей мечты она должна измениться, но в то же время не потерять себя.

"За мечтой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождение звезды"

Высокорейтинговый фильм, который также стоит посмотреть накануне Евровидения, – "Рождение звезды". Премьера ленты состоялась в 2018 году, и она быстро завоевала расположение зрителей.

В центре сюжета – музыкант Джексон Мейн, чья популярность постепенно угасает. Он борется с алкогольной зависимостью, но его жизнь меняется после знакомства с талантливой певицей Элли. Вместе они не только строят творческую карьеру, но и влюбляются друг в друга.

Впрочем, чувства и личные трудности могут поставить под угрозу их совместный путь.

"Рождение звезды": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой фильм о Евровидении должен увидеть каждый поклонник конкурса?

Если вы ищете другие фильмы о музыкальных конкурсах, которые помогут настроиться на нужный лад накануне Евровидения 2026, обратите внимание на ленту "Евровидение: История группы Fire Saga" (англ. "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga").

Это американская комедийная лента режиссера Дэвида Добкина, которая после премьеры быстро получила популярность среди еврофанов.

Фильм рассказывает о группе из небольшого исландского городка, который, несмотря на критику и сомнения окружения, уверенно шагает к своей мечте – выступления на большой сцене Евровидения. Настойчивость и вера в себя приводят их к участию в конкурсе.

"Евровидение: История группы Fire Saga": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако мир шоу-бизнеса оказывается значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Героям приходится столкнуться с конкуренцией, несправедливостью и многочисленными испытаниями, к которым они не всегда готовы.

Что стоит знать о Евровидении 2026?