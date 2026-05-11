Об этом стало известно из Telegram-канала российского ансамбля. В материале 24 Канала рассказываем, какое видео опубликовали россияне и почему украинцы возмущены такой позицией актера.

Уиллем Дефо попал в скандал: что произошло?

Известный голливудский актер Уиллем Дефо оказался в центре скандала после посещения российского павильона на Венецианской биеннале.

В этом году мероприятие и без того вызвало возмущение, ведь Россию допустили к участию несмотря на то, что она является государством-агрессором и ведет полномасштабную войну против Украины.



Российские пропагандисты о Уиллеме Дефо / Скриншот из телеграмма

Пропагандистские ресурсы мгновенно подхватили ситуацию: они распространили видео с актером и начали заявлять, что российскую культуру якобы признают на мировом уровне. По словам представителей российского ансамбля, Виллем Дефо слушал исполнение русских народных песен. Это вызвало недоумение и разочарование среди его украинских поклонников.

Почему украинцы возмущены решением актера?

Украинцы остро отреагировали на поступок актера, считая, что он подыграл российской пропаганде и стал частью попыток "отбеливания" России на международной арене. Особенно учитывая то, что ранее Уиллем Дефо демонстрировал поддержку Украине.

В частности, он сыграл одну из ролей в фильме "Глаза: Легенда Карпат", связанном с украинской культурой, где исполнял украинскую народную песню "Взял бы я бандуру". Также актер участвовал в благотворительном проекте The Suppliants Project Ukraine, который усиливал и гуманизирует голоса украинцев – военных, беженцев, активистов, художников и общественных деятелей. О событии сообщали на сайте Eventbrite.

При таких обстоятельствах позиция Виллем Дефо пока остается непонятной. В то же время российские медиа уже успели распространить нарративы о якобы активной поддержке России со стороны голливудского актера.

Ранее в подобный скандал попадала и Николь Кидман, которая высказывалась о своей любви к русской культуре в подкасте Las Culturistas.