Про це стало відомо із Telegram-каналу російського ансамблю. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, яке відео опублікували росіяни і чому українці обурені такою позицією актора.

Віллем Дефо потрапив у скандал: що сталося?

Відомий голлівудський актор Віллем Дефо опинився в центрі скандалу після відвідування російського павільйону на Венеційській бієнале.

Цьогоріч захід і без того викликав обурення, адже Росію допустили до участі попри те, що вона є державою-агресором і веде повномасштабну війну проти України.



Російські пропагандисти про Віллема Дефо / Скриншот із телеграму

Пропагандистські ресурси миттєво підхопили ситуацію: вони поширили відео з актором і почали заявляти, що російську культуру нібито визнають на світовому рівні. За словами представників російського ансамблю, Віллем Дефо слухав виконання російських народних пісень. Це викликало подив і розчарування серед його українських прихильників.

Чому українці обурені рішенням актора?

Українці гостро відреагували на вчинок актора, вважаючи, що він підіграв російській пропаганді та став частиною спроб "відбілювання" Росії на міжнародній арені. Особливо з огляду на те, що раніше Віллем Дефо демонстрував підтримку Україні.

Зокрема, він зіграв одну з ролей у фільмі "Очі: Легенда Карпат", пов'язаному з українською культурою, де виконував українську народну пісню "Взяв би я бандуру". Також актор долучався до благодійного проєкту The Suppliants Project Ukraine, який посилював та гуманізує голоси українців – військових, біженців, активістів, митців і громадських діячів. Про подію повідомляли на сайті Eventbrite.

За таких обставин позиція Віллем Дефо наразі залишається незрозумілою. Водночас російські медіа вже встигли поширити наративи про нібито активну підтримку Росії з боку голлівудського актора.

Раніше в подібний скандал потрапляла й Ніколь Кідман, яка висловлювалася про свою любов до російської культури в подкасті Las Culturistas.