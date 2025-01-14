Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації. Віллему Дефо приписали образливі висловлювання на адресу України та Президента Володимира Зеленського.

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Віллему Дефо приписали брехливі висловлювання про Україну: що сталося

У мережі шириться черговий фейк, у якому російська пропаганда приписує голлівудському актору Віллему Дефо образливі висловлювання на адресу України та Президента Володимира Зеленського. Це дезінформаційне відео вже стало об'єктом обговорення в соціальних мережах, але після детальної перевірки з'ясувалося, що воно не має жодного відношення до реальних слів актора.

Верифікувавши оригінальний відеозапис, Центр протидії дезінформації встановив, що в ньому Віллем Дефо жодного разу не згадував ні Україну, ні Президента Володимира Зеленського. Його промова стосувалася виключно фільму, в якому він знімався, і не містила політичних висловлювань чи коментарів щодо актуальних подій.

Однак пропагандисти підмінили аудіоряд і наклали на відео фейковий запис, створений за допомогою технології дипфейк – сучасного методу маніпулювання зображеннями та звуком, що дозволяє створювати ілюзію реальних висловлювань.

Це є ще одним прикладом того, як маніпуляції з медіа та новітні технології можуть використовуватися для створення фальшивої реальності, що має на меті вплинути на громадську думку та дискредитувати осіб, яких намагаються змалювати у негативному світлі. Зокрема, цей випадок показує, як важливо критично ставитися до інформації в інтернеті та верифікувати джерела перед тим, як вірити або поширювати новини.