Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. Уиллему Дефо приписали оскорбительные высказывания в адрес Украины и Президента Владимира Зеленского.

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Уиллему Дефо приписали лживые высказывания об Украине: что произошло

В сети распространяется очередной фейк, в котором российская пропаганда приписывает голливудскому актеру Уиллему Дефо оскорбительные высказывания в адрес Украины и Президента Владимира Зеленского. Это дезинформационное видео уже стало объектом обсуждения в социальных сетях, но после детальной проверки выяснилось, что оно не имеет никакого отношения к реальным словам актера.

Верифицировав оригинальную видеозапись, Центр противодействия дезинформации установил, что в нем Виллем Дефо ни разу не упоминал ни Украину, ни Президента Владимира Зеленского. Его речь касалась исключительно фильма, в котором он снимался, и не содержала политических высказываний или комментариев относительно актуальных событий.

Однако пропагандисты подменили аудиоряд и наложили на видео фейковую запись, созданную с помощью технологии дипфейк – современного метода манипулирования изображениями и звуком, что позволяет создавать иллюзию реальных высказываний.

Это является еще одним примером того, как манипуляции с медиа и новейшие технологии могут использоваться для создания фальшивой реальности, что имеет целью повлиять на общественное мнение и дискредитировать лиц, которых пытаются изобразить в негативном свете. В частности, этот случай показывает, как важно критически относиться к информации в интернете и верифицировать источники перед тем, как верить или распространять новости.