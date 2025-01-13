Однако недавно Лариса Кадочникова оказалась в центре публичной критики из-за инцидента, произошедшего на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова. Во время мероприятия актриса отказалась переходить на украинский язык, что вызвало широкий резонанс среди общественности.

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Что известно о Ларисе Кадочниковой, которая оскандалилась из-за языка

Сейчас Ларисе Кадочниковой 87 лет. Родилась актриса в Москве. В 1963 году Лариса Кадочникова получила широкое признание после того, как сыграла одну из ключевых ролей в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Этот фильм стал культовым и важным этапом в развитии украинского кинематографа, а роль Кадочниковой принесла ей популярность.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

С 1964 года Кадочникова стала актрисой Национального академического драмтеатра имени Леси Украинки, где впоследствии исполнила много ролей, ставших знаковыми в украинском театральном искусстве. Ее творчество охватывает как классические, так и современные постановки.

Лариса Кадочникова не только актриса, но и художница, которая пишет картины. Выставки ее работ проводились по всему миру, и она получила признание не только среди кинематографистов, но и среди художественного сообщества.

В начале полномасштабной войны России против Украины, Кадочникова решила не эвакуироваться из Киева, а остаться в столице. Более того, она стала главной героиней документального фильма Дмитрия Томашпольского "Лариса Кадочникова. Война" (2022). Этот фильм получил высокую оценку на Украинском международном кинофестивале в Великобритании "ПТАХ". Лента получила награду "Лучший документальный фильм о войне".

"Лариса Кадочникова. Война": смотрите фильм онлайн

Стоит отметить, что Лариса Кадочникова остается единственной актрисой, которая до сих пор выступает на русском языке. Она объясняет это тем, что не в состоянии изменить свою языковую практику после стольких лет карьеры. Более того, сама Кадочникова не стесняется признаться, что в фильме "Тени забытых предков" она исполняла свою роль на русском языке, а впоследствии ее переозвучивали на украинском языке.

Языковой скандал с Ларисой Кадочниковой: что произошло

Языковой вопрос стал темой обсуждения после скандала, который произошел во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова. На мероприятии актриса отказалась перейти на украинский язык, что вызвало возмущение среди многочисленных украинцев.

Такие заявления привели к тому, что в социальных сетях начали активно обсуждать возможность лишения Ларисы Кадочниковой ее государственных наград. Для всех сознательных граждан язык является важным символом национального единства, и поэтому отказ актрисы от перехода на украинский язык вызвал острую реакцию в обществе.