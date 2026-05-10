Режиссер Мария Шварнева создала спектакль на грани театра и стендапа, где главной темой становится состояние актрисы перед выходом на сцену. Детали события, которое состоится уже через неделю, рассказывает 24 Канал.

Каким будет спектакль творческого объединения AMÆNTES 17 мая?

Вместо привычного сюжета, зрители увидят ироническую игру с театральными условностями и правилами, которые обычно остаются без внимания зрительного зала.

Через такое путешествие сознанием автор исследует сложный выбор между профессиональной ролью и настоящей жизнью, на которую часто не остается времени. Именно эти размышления побуждают режиссера искать ответы на глубокие внутренние вопросы.

Меня интересует, где проходит граница – когда я зритель, а когда нет? Когда я актер, а когда человек? Когда я играю, а когда перестаю играть? И возможно ли вообще провести эти границы?

– замечает Мария Шварнева.

Ранее она представила в Малом театре комедию SERENDIPITY. Однако в новой работе режиссер фокусируется не на диалогах между персонажами, а на самом процессе рождения роли.

Главную роль в спектакле исполнит соучредитель объединения Полина Проценко, которая вместе с Марией развивает независимое театральное движение.

Попасть на событие можно по билетам стоимостью от 400 до 800 гривен. Самую высокую цену имеют места в самых первых рядах. В то же время билеты на самые дальние ряды являются наиболее доступными.

Другие театральные события мая 2026 года

Кроме премьеры от AMÆNTES, в мае 2026 года киевские театры предлагают несколько масштабных постановок.

Одним из главных событий станет показ классической драмы "Макбет", который состоится 12 мая в зале МЦКИ. Этот спектакль впервые в истории украинского театра предстанет перед зрителем в виде феминистического детектива.

На следующий день, 13 мая, на этой же сцене Елена Кравец представит свой моноспектакль "Можно я просто посижу?". Актриса приглашает зрителей к интимному и искреннему разговору о поиске покоя в современном мире и право человека на собственные слабости.

А для поклонников классического хореографического искусства 18 мая в Октябрьском дворце пройдет балет "Жизель".