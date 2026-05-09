Об этом сообщает Variety.

Сериал о группе The Beatles: что о нем известно?

Шоуранером сериала стал Кристиан Швохов, который работал над сериалом "Корона" и над фильмом "Мюнхен. На грани войны", а главным сценаристом – Джейми Каррагер.

События разворачиваются в 1960-х годах в клубах гамбургского квартала Санкт-Паули, где участники неопытной рок-группы из Ливерпуля встречаются с двумя молодыми артистами – Клаусом Ворманном и Астрид Кирхгерр. Вместе они превращают неуклюжую группу подростков в музыкальный феномен.

Актерский состав сериала

Риз Мэннион – Джон Леннон

Эллис Мерфи – Пол Маккартни

Харви Бретт – Джордж Харрисон

Луи Ландау – Стюарт Сатклифф

Патрик Гилмор – Пит Бест

Луна Йордан – Астрид Кирхгерр

Каспер фон Бюлов – Клаус Ворманн

Лаура Тонке – Нильза Кирхерр

– Нильза Кирхерр Тристан Вин Пюттер

Макс фон Гробен

Актеры сериала о The Beatles / Фото Variety, Gordon Timpen

О группе The Beatles снимают фильм

Напомним, что компания Sony Pictures снимает четыре фильма о группе The Beatles, каждый из которых будет посвящен отдельному участнику. Режиссером лент выступил Сэм Мендес.

Премьера запланирована на апрель 2028 года. Участников коллектива на экране воплотят: Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Пол Мескаль (Пол Маккартни), Барри Кеоган (Ринго Старр), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).