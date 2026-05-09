Об этом сообщает Variety.
Сериал о группе The Beatles: что о нем известно?
Шоуранером сериала стал Кристиан Швохов, который работал над сериалом "Корона" и над фильмом "Мюнхен. На грани войны", а главным сценаристом – Джейми Каррагер.
События разворачиваются в 1960-х годах в клубах гамбургского квартала Санкт-Паули, где участники неопытной рок-группы из Ливерпуля встречаются с двумя молодыми артистами – Клаусом Ворманном и Астрид Кирхгерр. Вместе они превращают неуклюжую группу подростков в музыкальный феномен.
Актерский состав сериала
- Риз Мэннион – Джон Леннон
- Эллис Мерфи – Пол Маккартни
- Харви Бретт – Джордж Харрисон
- Луи Ландау – Стюарт Сатклифф
- Патрик Гилмор – Пит Бест
- Луна Йордан – Астрид Кирхгерр
- Каспер фон Бюлов – Клаус Ворманн
- Лаура Тонке – Нильза Кирхерр
- Тристан Вин Пюттер
- Макс фон Гробен
Актеры сериала о The Beatles / Фото Variety, Gordon Timpen
О группе The Beatles снимают фильм
Напомним, что компания Sony Pictures снимает четыре фильма о группе The Beatles, каждый из которых будет посвящен отдельному участнику. Режиссером лент выступил Сэм Мендес.
Премьера запланирована на апрель 2028 года. Участников коллектива на экране воплотят: Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Пол Мескаль (Пол Маккартни), Барри Кеоган (Ринго Старр), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).