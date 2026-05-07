Об этом сообщило издание BBC. В материале рассказываем, о чем будет второй сезон сериала.
Что интересно знать о работе над 2-ым сезоном "Гарри Поттера"?
Второй сезон сосредоточится на событиях второй книги серии – "Гарри Поттер и тайная комната" писательницы Джоан Роулинг. К съемочной команде присоединится Джон Браун, который также работал над сценарием первого сезона и сериалом "Наследники".
Ранее HBO заявляла, что планирует экранизировать все книги Джоан Роулинг в течение 10 лет, где каждый сезон будет соответствовать отдельной книге. Об этом писало издание Forbes.
Когда премьера и что известно о 1-м сезоне "Гарри Поттера"?
- Премьера первого сезона запланирована на Рождество.
- Он снят по книге "Гарри Поттер и философский камень" и будет рассказывать о первом годе Гарри в Хогвартсе и его знакомстве с миром магии.
- Над сериалом работают шоуранер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.
- В главных ролях – Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут, Джон Литгоу, Папа Эссиеду, Джанет МакТир и другие. Кстати, в марте юные актеры будущего сериала "Гарри Поттер" – впервые вместе появились на публике. Об этом писало издание Variety.
- В то же время имя актера, который исполнит роль главного антагониста, пока не разглашают.