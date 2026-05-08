24 Канал расскажет, какие новые украинские сериалы вирусные в сети. Обязательно посмотрите их, если еще не сделали этого.

Какие новые украинские сериалы вирусятся в сети?

"Парочка следователей" (2 сезон)

Количество серий: 16

Во 2 сезоне команда следователей продолжает распутывать сложные дела. Также внимание уделяется отношениям Паши и Софии, ведь они никак не могут разобраться в собственных чувствах.

Ситуацию осложняет Андрей, которые уже давно влюблен в Софию и продолжает завоевывать ее внимание. Также в отделении появляется новая коварная следователь Оксана, которая пытается расколоть коллектив.

Юлия Буйновская и Константин Октябрьский / Фото из инстаграма Октябрьского

"Подмена"

Количество серий: 16

Успешный архитектор Екатерина живет в Киеве, имеет мужа и дочь и руководит дизайн-бюро. Жизнь главной героини меняется после неожиданного звонка сестры-близняшки из Болгарии.

Ирина заявляет, что ей нужна помощь, поэтому Екатерина отправляется к ней. По приезду оказывается, что сестра ее обманула, архитектор оказывается в чужой стране без документов и возможности быстро вернуться домой.

Тем временем Ирина прилетает в Киев и разрушает семью и карьеру сестры, которую та строила годами. Екатерина же проходит немало испытаний в Болгарии, но, кроме того, находит любовь.

"Сокровища"

Количество серий: 16

Вера выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы начать жизнь сначала. Она хочет вернуть семейный дом, который присвоил ее дядя с женой и дочерью.

В город также приезжает капитан полиции Богдан. Он работает под прикрытием бизнесмена, ведь хочет найти настоящего убийцу своего отца.

Между Верой и Богданом зарождаются чувства, однако расследование парня препятствует их отношениям. К тому же перевернуть все с ног на голову может сокровище времен Второй мировой войны.

Какой украинский сериал продлили на 2 сезон?

Кстати, сериал "Любовь и пламя" продлили на 2 сезон. Съемки уже начались, к своим ролям вернулись Тарас Цимбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов, Сергей Митрюшин и другие.

Также известно, что появляется три новые актрисы: Антонина Хижняк, Надежда Хильская и Виктория Литвиненко.