Сегодня 24 Канал расскажет о четырех украинских сериалах, которые имеют 60 и более серий.

"Дежурный врач", 2016 – 2021

Количество серий: 259

Количество сезонов: 7

Рейтинг IMDb: 6,0

Это украинский сериал, который рассказывает о ежедневной работе врачей скорой помощи. Каждая серия состоит из двух разных историй болезней. Кроме медицинских обязательств, медики сталкиваются с личными драмами пациентов, их тайнами и конфликтами.

"Крепостная", 2019 – 2023

Количество серий: 96

Количество сезонов: 4

Рейтинг IMDb: 7,1

Сюжет разворачивается вокруг крепостной Екатерины Вербицкой. Она выросла в доме богатых помещиков, воспитывалась как аристократка, но все же является невольницей.

События сериала происходят в 1856 году. Это история о крепостничестве и дворянстве, о богатых людях, которые покупают бедных и используют их в собственных целях.

Заметим, что 4-й сезон – это отдельная история, которая рассказывает о детях главных героев. События происходят через 20 лет – в 1881 году, когда крепостное право уже было отменено.

"Когда мы дома", 2014 – 2022

Количество серий: 218

Количество сезонов: 5

Рейтинг IMDb: 7,0

Это комедийный сериал, который рассказывает истории о пяти украинских семьях. Они не связаны между собой, однако каждая из этих историй – узнаваемая и близкая зрителям.

Герои находятся на разных этапах совместной жизни: одни только недавно съехались и учатся делить быт, другие готовятся к рождению первенца, кто-то переживает кризис среднего возраста или привыкает к пенсионному ритму жизни. А у кого-то – традиционные трудности сожительства невестки и свекрови под одной крышей.

"Гречанка", 2015

Количество серий: 60

Количество сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 5,1

Главная героиня – скромная и добрая девушка Татьяна, которая работает экскурсоводом в музее. Она увлекается древнегреческой культурой, из-за чего и получает прозвище "гречанка".

Но ее жизнь резко меняется после знакомства с богатым и влиятельным бизнесменом Григорием Середой. Они влюбляются и женятся. Однако Татьяна не знала в какую семью ей придется попасть. Жестокая свекровь София ее постоянно унижает, прошлое Григория скрывает много неприятных тайн, а сама семья постоянно борется за свое влияние.

