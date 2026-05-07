Сегодня 24 Канал расскажет о четырех украинских сериалах, которые имеют 60 и более серий.
Обратите внимание Новые украинские сериалы, которые уже можно посмотреть бесплатно онлайн
"Дежурный врач", 2016 – 2021
Количество серий: 259
Количество сезонов: 7
Рейтинг IMDb: 6,0
Это украинский сериал, который рассказывает о ежедневной работе врачей скорой помощи. Каждая серия состоит из двух разных историй болезней. Кроме медицинских обязательств, медики сталкиваются с личными драмами пациентов, их тайнами и конфликтами.
"Дежурный врач": смотрите онлайн 1 серию сериала
"Крепостная", 2019 – 2023
Количество серий: 96
Количество сезонов: 4
Рейтинг IMDb: 7,1
Сюжет разворачивается вокруг крепостной Екатерины Вербицкой. Она выросла в доме богатых помещиков, воспитывалась как аристократка, но все же является невольницей.
События сериала происходят в 1856 году. Это история о крепостничестве и дворянстве, о богатых людях, которые покупают бедных и используют их в собственных целях.
Заметим, что 4-й сезон – это отдельная история, которая рассказывает о детях главных героев. События происходят через 20 лет – в 1881 году, когда крепостное право уже было отменено.
"Крепостная": смотрите онлайн трейлер сериала
"Когда мы дома", 2014 – 2022
Количество серий: 218
Количество сезонов: 5
Рейтинг IMDb: 7,0
Это комедийный сериал, который рассказывает истории о пяти украинских семьях. Они не связаны между собой, однако каждая из этих историй – узнаваемая и близкая зрителям.
Герои находятся на разных этапах совместной жизни: одни только недавно съехались и учатся делить быт, другие готовятся к рождению первенца, кто-то переживает кризис среднего возраста или привыкает к пенсионному ритму жизни. А у кого-то – традиционные трудности сожительства невестки и свекрови под одной крышей.
"Когда мы дома": смотрите сериал онлайн
"Гречанка", 2015
Количество серий: 60
Количество сезонов: 1
Рейтинг IMDb: 5,1
Главная героиня – скромная и добрая девушка Татьяна, которая работает экскурсоводом в музее. Она увлекается древнегреческой культурой, из-за чего и получает прозвище "гречанка".
Но ее жизнь резко меняется после знакомства с богатым и влиятельным бизнесменом Григорием Середой. Они влюбляются и женятся. Однако Татьяна не знала в какую семью ей придется попасть. Жестокая свекровь София ее постоянно унижает, прошлое Григория скрывает много неприятных тайн, а сама семья постоянно борется за свое влияние.
Сериал "Гречанка": смотрите онлайн анонс сериала
Какой новый украинский фильм вышел в кино?
"Уставшие" – это психологическая драма о ветеранах войны, которые учатся жить не только с физическими травмами, но и с душевными ранами, нанесенными войной. Они находят поддержку друг в друге и бок о бок проходят путь к выздоровлению.
"Уставшие": смотрите онлайн трейлер фильма
В главных ролях: Валерия Ходос, Дмитрий Сова, Ольга Сафронова, Ирма Витовская, Дарья Легейда, Елена Узлюк, Александр Маврица, Филипп Ильенко, Маргарита Гуру, Сергей Лузановский и другие.