24 Канал подготовил подборку высокорейтинговых южнокорейских фильмов, которые вас удивят. Смотрите трейлеры и выбирайте, что смотреть по вечерам.

Корейские фильмы, которые вас удивят

"Новый мир" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

В центре сюжета – тайный агент полиции Ча Сун, который проникает в крупнейший преступный сандикат Кореи. Карьера мужчины продвигается: через восемь лет он становится правой рукой первого заместителя председателя.

Вскоре лидер погибает, между кланами начинается борьба, а Ча Сун должен сделать сложный выбор.

"Я видел дьявола" (2010)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Невесту специального агента Ким Су Хёна жестоко убили, поэтому он пытается найти преступника. Мужчина наталкивается на след маньяка Чан Ген Чхоля, но не хочет его сдавать полиции или быстро убивать. Главный герой настроен на долгую и мучительную месть.

"Пылающий" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Ли Чон Су случайно встречает девушку, которая когда-то жила по соседству. Шин Хэ Ми просит парня присмотреть за кошкой, пока она в отъезде.

Когда девушка возвращается, то знакомит Ли Чон Су с Беном, с которым познакомилась в подъезде. Тот рассказывает главному герою о своем хобби.

Какой украинский фильм посмотреть вечером?

Для просмотра вечером также советуем украинский фильм 2022 года "Я и Феликс". Режиссером ленты стала Ирина Цилык, а одну из главных ролей сыграл поэт Юрий Издрик.

Это история о дружбе между мальчиком Тимофеем и бывшим военным времен войны в Афганистане Феликсом. Вместе они переживают немало испытаний и приключений.