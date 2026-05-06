В материале 24 Канала мы собрали подборку лент с высокими рейтингами, которые имеют именно такие сюжеты. Среди них вы точно найдете что-то особенное для себя и окунетесь в истории, от которых мурашки по коже.

Какие фильмы о катастрофах сняли на основе реальных событий?

"Эверест"

"Эверест" – британско-американский кинотриллер режиссера Бальтасар Кормакур. Премьера ленты состоялась в 2015 году. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении на Эверест под руководством альпиниста Роба Холла.

Однако в определенный момент его мечта покорить самую высокую вершину мира превращается в борьбу за выживание, и не всем удается вернуться из этой опасной экспедиции. Лента получила высокие зрительские оценки – в частности, 7,1 балла из 10 на IMDb.

"Потерянный рейс"

Еще один фильм, основанный на реальных событиях, который стоит внимания, – "Затерянный рейс". Его премьера состоялась в 2006 году. Лента воспроизводит события теракта 11 сентября 2001 года, в частности историю самолета рейса 93 – одного из четырех пассажирских самолетов, захваченных террористами.

Фильм также получил высокие зрительские оценки и известен своей напряженной атмосферой – это именно та история, от которой буквально перехватывает дыхание.

"Огнеборцы"

В 2017 году состоялась премьера фильма "Огнеборцы". Лента рассказывает о реальных событиях и рассказывает о группе пожарных, тушившей пожар в Аризоне.

Главные роли сыграли Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес. Эта невероятная личная хорошо иллюстрирует изменение людей как лично, так и их целей и приоритетов в жизни.

Какие еще фильмы о катастрофах должен увидеть каждый?

Ранее мы также предлагали подборку других фильмов-катастроф, основанных на реальных событиях. Среди них стоит отметить такие ленты:

"Невозможное" (2012),

"2012" (2009),

"Глубоководный горизонт" (2016).

Каждый из этих фильмов поражает по-своему: одни – масштабными визуальными эффектами, другие – сильным сценарием, актерским составом или реальными событиями, легшими в основу сюжета. Впрочем, все эти ленты объединяет общая черта – они пробирают до мурашек и еще долго не отпускают после просмотра.