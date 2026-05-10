Режисерка Марія Шварньова створила виставу на межі театру та стендапу, де головною темою стає стан акторки перед виходом на сцену. Деталі події, яка відбудеться вже за тиждень, розповідає 24 Канал.

Якою буде вистава творчого об'єднання AMÆNTES 17 травня?

Замість звичного сюжету, глядачі побачать іронічну гру з театральними умовностями та правилами, які зазвичай залишаються поза увагою глядацької зали.

Через таку мандрівку свідомістю авторка досліджує складний вибір між професійною роллю та справжнім життям, на яке часто не лишається часу. Саме ці роздуми спонукають режисерку шукати відповіді на глибокі внутрішні питання.

Мене цікавить, де проходить межа – коли я глядач, а коли ні? Коли я актор, а коли людина? Коли я граю, а коли перестаю грати? І чи можливо взагалі провести ці межі?

– зауважує Марія Шварньова.

Раніше вона презентувала в Малому театрі комедію SERENDIPITY. Однак у новій роботі режисерка фокусується не на діалогах між персонажами, а на самому процесі народження ролі.

Головну роль у виставі виконає співзасновниця об'єднання Поліна Проценко, яка разом із Марією розвиває незалежний театральний рух.

Потрапити на подію можна за квитками вартістю від 400 до 800 гривень. Найвищу ціну мають місця у найперших рядах. Водночас квитки на найдальші ряди є найбільш доступними.

Інші театральні події травня 2026 року

Окрім прем'єри від AMÆNTES, у травні 2026 року київські театри пропонують кілька масштабних постановок.

Однією з головних подій стане показ класичної драми "Макбет", який відбудеться 12 травня у залі МЦКМ. Ця вистава вперше в історії українського театру постане перед глядачем у вигляді феміністичного детектива.

Наступного дня, 13 травня, на цій же сцені Олена Кравець представить свою моновиставу "Можна я просто посиджу?". Акторка запрошує глядачів до інтимної та щирої розмови про пошук спокою в сучасному світі та право людини на власні слабкості.

А для шанувальників класичного хореографічного мистецтва 18 травня у Жовтневому палаці пройде балет "Жізель".