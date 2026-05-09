На 24 Канале мы собрали список украинских сериалов, которые можно бесплатно посмотреть на YouTube. В подборке есть как новые проекты, так и сериалы, вышедшие в прошлом году. Выбирайте историю по душе и наслаждайтесь просмотром.

Какие украинские сериалы можно посмотреть онлайн бесплатно?

Сегодня кинотворцы все чаще выбирают именно такую модель дистрибуции своих проектов: сначала фильмы и сериалы выходят на платных стриминговых платформах или телеканалах, а уже потом становятся доступными в свободном доступе.

Именно так и с проектами из нашей подборки – все эти сериалы сейчас можно посмотреть на YouTube. Рассказываем, какие ленты в нее вошли.

"Сокровища" – это украинский сериал, который до недавнего времени был доступен только на платформе Киевстар ТВ, а теперь его можно просматривать на YouTube – новые эпизоды постепенно появляются в свободном доступе. Сюжет разворачивается вокруг Веры и Богдана, чьи судьбы переплетаются через семейные тайны, симпатию и загадочные сокровища времен Второй мировой войны. Только финал этой истории покажет, смогут ли чувства победить все испытания.

"Возвращение" – это первый украинский сериал о ветеранах российско-украинской войны. Сначала его также можно было посмотреть на платформе Киевстар ТВ, а сейчас лента доступна и на YouTube.

"Белла Вита" – украинский 4-серийный сериал, который выходил на телеканале СТБ, теперь можно посмотреть на YouTube. Главные роли исполнили Сергей Стрельников и Полина Василиса. История рассказывает о талантливом дизайнере свадебных платьев, которая обожает свое дело и готовится к браку с лучшим другом. Однако неожиданно она вынуждена согласиться на рискованную авантюру, чтобы выбраться из долгов. Ситуация выходит из-под контроля: героиня выходит замуж за незнакомца и в конце концов влюбляется в него.

"Обратное направление" – украинский сериал, в котором главные роли исполнили Олеся Надеева и Павел Текучев. Сюжет разворачивается вокруг Романа и Дарьи, между которыми от ненависти до любви – всего один шаг. Сериал насчитывает 16 эпизодов, которые можно посмотреть на YouTube.

"Парочка следователей" (1 сезон) – недавно состоялся финал второго сезона сериала "Парочка следователей", который доступен на платформе Киевстар ТВ. В то же время первый сезон этой детективной истории уже можно посмотреть в свободном доступе на YouTube.

"Ключи от правды" – еще один сериал, доступен для просмотра на YouTube, который полюбился многим украинским зрителям. В центре сюжета – Валерия, работница полиции. Когда ее брата несправедливо обвиняют в преступлении, она начинает собственное расследование. Ради этого героиня устраивается на работу в престижный отель, где пытается найти ответы и раскрыть правду.

Какие украинские сериалы пока нельзя посмотреть на YouTube?

Есть еще немало украинских сериалов, которые действительно достойны внимания. Даже если сейчас они недоступны в свободном доступе, эти проекты определенно заслуживают просмотра.

Поэтому советуем обратить внимание и на такие украинские кинопроекты: