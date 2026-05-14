24 Канал підготував список високорейтингових фільмів, які ви довго не зможете забути. Зберігайте матеріал і обирайте, що дивитися після роботи або на найближчих вихідних.

Високорейтингові фільми, які ви довго не зможете забути

"Хрещений батько" (1972)

Рейтинг IMDb: 9.2/10

Сюжет розгортається навколо родини Корлеоне, яка керує мафіозною імперією. Коли голова сім'ї втрачає контроль, уся відповідальність лягає на плечі його молодшого сина Майкла, який повернувся з війни.

"Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Рендла Патріка Макмерфі переводять із в'язниці до психіатричної лікарні на обстеження. Чоловік думає, що там будуть менш суворі правила, але психіатричним відділенням керує жорстока медсестра Ретчед. Жінка залякує пацієнтів знущаннями, ліками та сеансами електросудомної терапії.

"Маленькі жінки" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

У фільмі розповідається про життя чотирьох сестер під час Громадянської війни у США. Джо, Мег, Бет і Емі мешкають у містечку Конкорд (штат Массачусетс) у доволі скромних і непростих умовах.

Кожна з дівчат має власну мрію. Це історія про єдність, яку демонструють сестри, щоб подолати труднощі. Вони переживають чимало випробувань, але все одно залишаються нерозлучними.

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Бенджамін Баттон народився у будинку для літніх людей, що в Новому Орлеані, вже у похилому віці та старіє у зворотному напрямку. Через двадцять років чоловік зустрічає Дейзі, яка то з'являється у його житті, то зникає з нього. Але стосунки героїв неможливі, адже Бенджамін молодіє, а Дейзі старіє.

"Майкл" (2026)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Це історія про життя та кар'єру короля попмузики Майкла Джексона. Усе починається з дитинства, коли він став фронтменом гурту Jackson 5, де виступав разом з братами під керівництвом суворого батька. У стрічці також показано, як співак розвивав сольну кар'єру і став шалено популярним.

Нагадаємо, нещодавно вийшло продовження культової історії – "Диявол носить Прада 2". До своїх ролей повернулися неперевершені Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Трейсі Томс і Стенлі Туччі.

Події фільму знову розгортаються в редакції журналу "Подіум", який переживає непрості часи під керівництвом Міранди Прістлі. Ситуацію намагається виправити Енді Сакс.