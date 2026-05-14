Платформа Netflix для глядачів з України уже додала до свого переліку чимало українських кінострічок. Оскільки вибір великий, а душа бажає конкретики, то 24 Канал обрав чотири найсмішніші комедії, які зроблять ваш вечір веселим.

Цікаво Неймовірний український серіал із саундтреком від LELÉKA, що став справжньою окрасою історії

"Ну мам", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Стрічка показує різні типи стосунків між матерями та дітьми. Автори зібрали кілька історій, що переплітаються між собою. Взагалі тут слова зайві, адже фільм просто треба сісти й подивитись, щоб відчути атмосферу, коли всі не раз у житті говорили популярну фразу "ну мам".

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург", 2023

Рейтинг IMDb: 7,9

Сюжет розповідає про двох братів-близнюків, які отримують звістку про те, що їхній давно зниклий батько при смерті. Виявляється, він перебуває у Люксембурзі, тож хлопці вирушають у подорож, щоб встигнути побачити його востаннє та попрощатися.

А коли вони зрештою дістаються до місця призначення, постає питання: чи справді чоловік, якого вони зустріли, – той самий батько, якого вони пам'ятають?

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випробовувальний термін", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Поліна – донька впливового бізнесмена, яка звикла до розкішного життя. Та через певні обставини їй доводиться пройти випробувальний термін у рекламній агенції.

У компанії дівчина зустрічає Романа, який теж претендує на посаду креативного директора. Щоб обрати, хто з них вартий робочого місця, кожен з героїв має це довести. Від так, починається запекла війна.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корпорат", 2026

Рейтинг IMDb: 4,6

Фільм є адаптацією румунської стрічки "Тімбілдінг" (2022). Сюжет розгортається навколо колективу торгівельної компанії, яка переживає складні часи. Керівник повідомляє, що на них очікує скорочення. Хто саме залишиться без роботи, вирішить тімбілдінг у Карпатах.

Колектив протягом тижня бере участь у, здавалося б, звичайному корпоративі, який поступово перетворюється на справжню гру на виживання.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

Який український фільм зараз популярний на Netflix?

Психологічний трилер "Усі відтінки спокуси" зараз у рейтингу найпопулярніших серед українців.

Події фільму розгортаються у Лемберзі у ХІХ столітті. Амелія Крижевська-Зег, яка є донькою винахідника гасової лампи Йогана Зега, та її чоловік Томаш Крижевський повернулись із весільної подорожі. Вони поселились у родинному маєтку жінки разом зі слугами.

У будинку панує чимало небезпек. Хтось хоче привласнити статки Амелії, а хтось узагалі бажає, аби жінка зникла.