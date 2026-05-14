Зокрема, цікаво, що LELÉKA причетна не лише до музичної індустрії, а і до акторства, про що розповіла в інтерв'ю виданню "ТиКиїв". А тепер у матеріалі 24 Каналу розповідаємо про український серіал "І будуть люди" із саундтреком від LELÉKA, що став справжньою окрасою історії.

Дивіться також 6 культових фільмів із найвищими рейтингами, яким уже 40 років

У якому українському серіалі змувучить саундтрек від LELÉKA?

Українська виконавиця LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні у Відні, має доволі тісний зв'язок із акторством. Зокрема, вона навчалася на акторському факультеті університету імені Карпенка-Карого, однак згодом зрозуміла, що її справжнє покликання – музика. Про це LELÉKA розповідала в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова".

Зрештою вона вирішила пов'язати своє життя саме з музикою, хоча й акторство повністю не зникло з її творчого шляху. Зокрема, співачка зіграла у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", а також створила атмосферний саундтрек до українського серіалу "І будуть люди". Пісня "Летіла зозуля" стала важливою складовою цього проєкту та ідеально передала його настрій і емоційну глибину.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Летіла зозуля": слухайте саундтрек українського серіалу "І будуть люди"

Що цікаво знати про український серіал "І будуть люди"?

"І будуть люди" – популярний український драматичний серіал-епопея. Прем'єра відбулася у 2020 році. Серіал налічує 12 епізодів і є екранізацією однойменного роману Анатолія Дімарова.

Режисером проєкту став Аркадій Непиталюк.

Особливістю стрічки є те, що кожна серія частково фокусується на окремих персонажах, через яких розкривається широка історична панорама. Через долі звичайних людей глядач занурюється в життя українського села першої половини ХХ століття – часи Першої світової війни, революційних подій, поразки УНР у радянсько-українській війні та встановлення радянської влади.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

У серіалі зіграли Віталій Ажнов, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Аліна Костюкова та Ігор Колтовський. Також у проєкті з'явилися й другорядні виконавці, зокрема Анна Тамбова, Роман Халаїмов, Олег Щербина та інші.

Окрему атмосферу серіалу створює музичне оформлення. Окрім саундтреку "Летіла зозуля", у стрічці звучить і пісня "Запізно" виконавиці LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2026 року. Саме композиції LELÉKA стали важливими емоційними лейтмотивами серіалу.