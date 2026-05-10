Важливу тему Сова підняв в інтерв'ю 24 Каналу.

Дмитро Сова вважає, що українцям бракує уваги до ближнього. Актор, який є учасником бойових дій, пригадав ситуацію, яка трапилася з ним нещодавно.

О п'ятій ранку ми з сусідом, який теж військовий і зараз служить у Києві, сіли в маршрутку. Показуємо посвідчення, а водій каже: "У вас уже дев'ять таких тут", – і це звучало з претензією, мовляв: "Скільки вас ще буде?". А я йому відповідаю: "Так нас буде ще більше. І тоді, мабуть, для нас уже окремий автобус доведеться запускати",

– розповів він.

За словами Дмитра, цивільні не усвідомлюють, через що проходять військові. Він зазначив, що таке нерозуміння проявляється навіть у простих речах, наприклад, у лікарнях.

Бо ПТСР – це не те, що завжди видно зовні. Людина може мати кілька контузій, важкий внутрішній стан, але візуально виглядати "нормально". І через це до неї часто ставляться без розуміння,

– пояснив Сова.

Актор пригадав ще одну ситуацію, яка сталася у поліклініці, де військові проходили ВЛК. Сова розповів, що там були туалети для чоловіків і жінок, а також для людей з інвалідністю, але останній постійно був зачинений.

Я запитав, чому так, а у відповідь почув грубий наказ іти на інший поверх. Причому говорили це абсолютно зневажливо. Потім я побачив хлопця на милицях, який ледве дійшов до тих дверей, а вони знову були закриті. І в той момент мене найбільше вразило навіть не саме правило чи система, а ставлення до людини. Оця байдужість,

– додав актор.

Сова наголосив, що цивільним часто бракує уважності та розуміння. Він пояснив, що люди ніколи не знають, хто перед ними стоїть: людина, яка втратила дім, пережила страшну втрату, чи військовий.

Дмитро стверджує, що найважливіше навчитися бачити підтримку та людяність одне в одному. Він додав, що суспільство часто перекладає відповідальність лише на владу, але теж "має рухати ці зміни".

Усе починається з елементарної уваги до людини. Якщо ти уважний – ти почуєш, зрозумієш, знайдеш слова чи спосіб допомогти. Мені здається, саме на таких простих речах усе і тримається. Бо проблема ПТСР після війни буде дуже складною. І дуже масштабною. Просто тому, що цих людей буде багато,

– підсумував військовий.

Нагадаємо, що 7 травня у прокат вийшла українська драма "Втомлені", яка розповідає про ветеранів Любу (Валерія Ходос) та Андрія (Дмитро Сова), що намагаються справитися з травмами війни.

Де зараз служить Дмитро Сова?

Зараз Дмитро Сова служить у Першому центрі рекрутингу. Він є начальником відділу створення аудіовізуального контенту.

Популяризуємо рекрутинг як альтернативу іншим інстанціям, які займаються мобілізацією. Перший центр рекрутингу – це військова біржа праці для цивільних, де людина може адаптувати свою професію до військової служби й потрапити саме туди, де буде максимально ефективною,

– пояснив актор.

Для Сови важливо, аби людина потрапила у правильний підрозділ, хорошу команду та була серед однодумців, щоб вона могла виконувати поставлені завдання й воювати без зайвого стресу.