Важную тему Сова поднял в интервью 24 Каналу.

Дмитрий Сова считает, что украинцам не хватает внимания к ближнему. Актер, который является участником боевых действий, вспомнил ситуацию, которая случилась с ним недавно.

В пять утра мы с соседом, который тоже военный и сейчас служит в Киеве, сели в маршрутку. Показываем удостоверение, а водитель говорит: "У вас уже девять таких здесь", – и это звучало с претензией, мол: "Сколько вас еще будет?". А я ему отвечаю: "Да нас будет еще больше. И тогда, видимо, для нас уже отдельный автобус придется запускать",

– рассказал он.

По словам Дмитрия, гражданские не осознают, через что проходят военные. Он отметил, что такое непонимание проявляется даже в простых вещах, например, в больницах.

Потому что ПТСР – это не то, что всегда видно снаружи. Человек может иметь несколько контузий, тяжелое внутреннее состояние, но визуально выглядеть "нормально". И поэтому к нему часто относятся без понимания,

– объяснил Сова.

Актер вспомнил еще одну ситуацию, которая произошла в поликлинике, где военные проходили ВВК. Сова рассказал, что там были туалеты для мужчин и женщин, а также для людей с инвалидностью, но последний постоянно был закрыт.

Я спросил, почему так, а в ответ услышал грубый приказ идти на другой этаж. Причем говорили это абсолютно пренебрежительно. Потом я увидел парня на костылях, который еле дошел до тех дверей, а они снова были закрыты. И в тот момент меня больше всего поразило даже не само правило или система, а отношение к человеку. Это равнодушие,

– добавил актер.

Сова отметил, что гражданским часто не хватает внимательности и понимания. Он пояснил, что люди никогда не знают, кто перед ними стоит: человек, который потерял дом, пережил страшную потерю, или военный.

Дмитрий утверждает, что самое важное научиться видеть поддержку и человечность друг в друге. Он добавил, что общество часто перекладывает ответственность только на власть, но тоже "должно двигать эти изменения".

Все начинается с элементарного внимания к человеку. Если ты внимательный – ты услышишь, поймешь, найдешь слова или способ помочь. Мне кажется, именно на таких простых вещах все и держится. Потому что проблема ПТСР после войны будет очень сложной. И очень масштабной. Просто потому, что этих людей будет много,

– подытожил военный.

Напомним, что 7 мая в прокат вышла украинская драма "Уставшие", которая рассказывает о ветеранах Любе (Валерия Ходос) и Андрее (Дмитрий Сова), пытающихся справиться с травмами войны.

Где сейчас служит Дмитрий Сова?

Сейчас Дмитрий Сова служит в Первом центре рекрутинга. Он является начальником отдела создания аудиовизуального контента.

Популяризируем рекрутинг как альтернативу другим инстанциям, которые занимаются мобилизацией. Первый центр рекрутинга – это военная биржа труда для гражданских, где человек может адаптировать свою профессию к военной службе и попасть именно туда, где будет максимально эффективной,

– объяснил актер.

Для Совы важно, чтобы человек попал в правильное подразделение, хорошую команду и был среди единомышленников, чтобы он мог выполнять поставленные задачи и воевать без лишнего стресса.