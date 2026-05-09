Война меняет людей. И часто самое тяжелое начинается после возвращения домой: когда нужно снова учиться жить среди гражданских людей, которые часто не осознают, что приходится переживать на фронте. Именно о возвращении и трудностях адаптации, жизни с ПТСР рассказывается в новой украинской драме "Уставшие", которая вышла в прокат 7 мая.

Главную мужскую роль в фильме сыграл актер и военнослужащий Дмитрий Сова. В интервью 24 Канала он откровенно рассказал о службе, усталость, равнодушие общества и внутренние травмы, которые невозможно увидеть невооруженным обоим. Дмитрий вспомнил о работе над "Уставшими" и объяснил, почему сегодня важно говорить о ПТСР и поддержке военных.

О роли в фильме "Утомленные" и важность этого проекта

Дмитрий, зрители привыкли видеть вас в сериалах, а теперь вы представляете новую полнометражную работу. Где вам комфортнее работать: в многосерийных историях, или все-таки в полном метре?

На самом деле все зависит не от формата, а от сценария, идеи и режиссера. Для меня это очень важно. Почему мне ближе кино? Потому что в основном это авторские проекты. А когда речь идет об авторском кино, режиссер полностью отдается тому, чтобы реализовать свой замысел – от самой идеи до выбора локаций. Он сам собирает команду, отвечает за весь процесс и четко знает, кого хочет видеть в кадре.

Видимо, именно поэтому такие проекты и интереснее для актера. Потому что режиссер отстаивает свое видение и свой выбор. Хотя в сериальных проектах у меня тоже был хороший опыт. Многие режиссеры, которые являются моими друзьями, если видели в роли именно этого актера – настаивали на этом до конца.

Но сериалы – это еще и про запрос зрителя. Часто это мелодрамы, криминальные истории или расследования, то есть продукт, который создается в соответствии со спросом. И уже внутри этого процесса ты пытаешься сделать все настолько качественно, насколько можешь.

У меня никогда не было отношения: мол, это сериал, поэтому можно работать "вполсилы". Для меня эта профессия – не о том, чтобы просто заработать деньги. Это о поиске себя, о новых оттенках, новую палитру, создание образа.

Конечно, персонажей часто подбирают под типаж – так проще. Но даже в этих пределах мне всегда хочется искать что-то большее.

Вы попали в команду фильма "Уставшие" через кастинг?

Да, конечно, был кастинг. У нас все решается именно через пробы, даже несмотря на то, что соавтором сценария была Соломия Томащук. Они писали этот проект вместе с Юрой Дунаем, а мы давно знакомы. С Юрой мы еще работали над фильмом "Черкассы", а с Солей и Юрой – над дебютным проектом Соломии "Между нами".

И хотя они уже видели меня в этой роли, все равно пригласили на кастинг. Это важно – почувствовать человека, понять, действительно ли она "попадает" в персонажа. Тем более я давно не снимался. Я прошел пробы, а дальше надо было проверить химию с главной героиней.

Когда мы с Лерой встретились на пробах, они сразу все увидели и сказали: "Окей". А дальше уже, как говорится, оставалось только играть.

Расскажите, пожалуйста, об этом фильме и своем герое, в каком состоянии он появляется перед зрителями и как трансформируется в течение фильма.

Когда я читал сценарий, то сразу почувствовал этого персонажа. Я понял его как человека, который пытается вернуться. Мне кажется, это была не первая его попытка.

Для себя я создал целую "библию персонажа" – пытался понять, где, как и при каких обстоятельствах он мог получить ранения. В моем видении это произошло во время выезда на плановое задание: в их машину попадает FPV-дрон, и после этого он становится человеком с инвалидностью. Его пытаются списать, но он хочет продолжать воевать.

Для меня это герой, который оказался между двух миров. С одной стороны, он уже не может полноценно вернуться на службу, потому что является ограниченно годным. С другой – не способен вернуться и к гражданской жизни, потому что уже почувствовал себя военным, человеком, который должен защищать.

И здесь дело даже не столько в физической травме, сколько во внутренней. Он чувствует себя неполноценным. Это образ многих людей, которые пошли на войну, до конца не осознавая, какую колоссальную нагрузку – моральную и физическую – им придется выдержать. К этому добавляется и несовершенство системы, потому что никто не был готов к тому, что эта служба станет настолько изнурительной и длительной.



Дмитрий Сова в "Уставших" / Кадр из фильма

Но несмотря на все он отдается этому полностью. И когда возвращается обратно, то уже не чувствует себя "своим" здесь. Физические последствия, внутренние травмы – все это вместе и формирует существование моего персонажа. Именно таким я его увидел.

Сейчас вы не только актер, но и военнослужащий и в этом фильме работали в кадре с собратьями. Просили ли коллеги поделиться опытом, спрашивали советов?

У нас не было каких-то отдельных сложных моментов именно в этом плане. На площадке снимался Олег Симороз – ветеран войны, но мы больше шутили и поддерживали друг друга в процессе. Репетировали, пытались найти общий ритм существования в кадре.

Если бы меня попросили о помощи – конечно, я бы помог. Но в целом в той среде, которая была создана на съемочной площадке, все происходило очень органично и комфортно. Рядом были и режиссер, и сценаристка, поэтому все работали в постоянном контакте друг с другом.

Мы не делились каким-то конкретным опытом или историями – скорее пытались почувствовать друг друга. А уже потом просто существовать в кадре и взаимодействовать как люди.

Как война изменила жизнь Дмитрия Совы?

Название фильма очень красноречивое, все мы сейчас по-своему чувствуем усталость. А что лично для вас означает это ощущение и как война изменила вашу жизнь?

Такой усталости я сейчас уже не чувствую, потому что в определенной степени адаптировался к гражданской жизни. Сейчас я нахожусь в Киеве и работаю в Первом центре рекрутинга. Хотя, если честно, преимущественно я все равно на службе – домой прихожу фактически только переночевать.

Но больше всего я до сих пор чувствую несовершенство системы. И несовершенство людей тоже. Потому что армия – это такой же срез общества: есть ответственные люди, есть менее ответственные. Больше всего истощает равнодушие. И я сейчас говорю не о ком-то конкретно, а о системе в целом.



Дмитрий Сова в "Уставших" / Кадр из фильма

По моему мнению, есть вопросы, которые нужно решать уже сегодня, а не откладывать "на потом". Но этого никто не делает и часто даже не предлагает решений. Мне кажется, именно об этом и наш фильм "Уставшие" – это напоминание, что война продолжается, и никто пока не может спрогнозировать, к каким последствиям она приведет.

Об этом нужно говорить уже сейчас. Потому что если мы не будем изучать проблему и пытаться ее решить, то нам придется очень долго с ней жить. История с ПТСР у военных – одна из таких тем. Она очень медленно изучается, хотя все люди разные, и каждый проживает это по-своему. К каждому нужен отдельный подход, а это долгий и сложный процесс. Но почему-то об этом говорят недостаточно.

Меня также очень болит то, что многие люди занимаются не своим делом и годами остаются на должностях, где не должны быть. Хотя мне, слава Богу, повезло с командирами и собратьями. И с людьми, которых можно назвать токсичными или равнодушными, я сталкиваюсь редко. Возможно, мне просто везет. Для меня такие люди – скорее напоминание о том, в какую сторону я точно не хочу двигаться.

Я хочу смотреть вперед. И если уж имею возможность заниматься творчеством и играть военных, то хочу через это постоянно напоминать: друзья, ничего еще не закончилось. Абсолютно. Даже если война завершится через год или два, у нас впереди будет еще очень много работы – не только по восстановлению страны, но и по восстановлению самих себя.

Мне кажется, нам всем придется возрождаться заново. Как фениксу, который должен восстать из пепла. И это очень сложный путь.



Дмитрий Сова в "Уставших" / Кадр из фильма

Где сейчас служит и чем занимается Дмитрий Сова?

В чем заключается ваша служба сейчас?

Сейчас я служу в Первом центре рекрутинга, где являюсь начальником отдела создания аудиовизуального контента. Популяризируем рекрутинг как альтернативу другим инстанциям, которые занимаются мобилизацией.

Первый центр рекрутинга – это военная биржа труда для гражданских, где человек может адаптировать свою профессию к военной службе и попасть именно туда, где будет максимально эффективной.

Для меня важно, чтобы человек оказался в правильном подразделении, в хорошей команде, среди единомышленников. Чтобы он мог выполнять свои задачи и одновременно защищать страну без лишнего стресса.

Что Дмитрий Сова говорит о жене?

Что вас сегодня больше всего держит и восстанавливает?

Меня очень поддерживают люди рядом. У меня сильная жена, хорошие друзья. И еще со времен службы в Воздушных силах, Сухопутных войсках, Первой танковой – да и сейчас в Первом центре рекрутинга – меня всегда окружали хорошие команды. Это очень важно.

Плюс, если есть возможность хотя бы немного работать по своей специальности – это тоже сильно держит. Иногда это дубляж, иногда какая-то небольшая роль в проекте для кинотеатра или даже для Netflix. Такое случается редко, но сама творческая работа меня очень наполняет.

Меня очень мотивируют люди. А еще – простые вещи. Иногда удается позаниматься спортом, прогуляться, пообщаться с кем-то близким. Кино, природа, коты, собаки – на самом деле для жизни не так много и нужно.

Мне кажется, сейчас жизнь состоит именно из мелочей. И когда ты начинаешь их замечать, пропускать через себя, то понимаешь: счастье – вот в этом. Мы с вами сейчас говорим, выглянуло солнце, стало немного теплее – и это уже классно.

Честно, мне сейчас очень много не надо. Я просто научился радоваться моментами, которые имею.

А как любите проводить время с женой?

Сейчас, когда уже немного потеплело, мы часто ездим на дачу к друзьям. Просто на природу. И, честно, это одно из лучших перезагрузок.

У нас там есть проектор, большой экран – можем вечером включить какой-то фильм. И вот в таких простых моментах рождается настоящий уют.

У нас еще есть два мейн-куна и шпиц, которые постоянно приходят к нам, ложатся рядом. И мы буквально минут 30 – 40 перед сном лежим, смотрим фильм или просто говорим – а потом идем спать. Но это очень ценные моменты.

Даже просто прогуляться на даче или вместе выпить кофе – уже хорошо. Если удается, можем сходить в кино, хотя сейчас это случается не так часто. Иногда есть командировки, и если жена имеет возможность – ездит со мной.

Что важно для военных после возвращения в гражданскую жизнь?

Наше общество только учится принимать ветеранов войны в гражданскую жизнь. Что для вас, как для военнослужащего, важно после возвращения домой?

Мне кажется, все начинается с внимания к ближнему. И этого нам очень не хватает.

Я – участник боевых действий, и недавно у меня была очень показательная ситуация. В пять утра мы с соседом, который тоже военный и сейчас служит в Киеве, сели в маршрутку. Показываем удостоверение, а водитель говорит: "У вас уже девять таких здесь", – и это звучало с претензией, мол: "Сколько вас еще будет?".

А я ему отвечаю: "Да нас будет еще больше. И тогда, видимо, для нас уже отдельный автобус придется запускать". Люди просто не осознают, с чем сталкиваются военные и через что они проходят.

И это проявляется даже в очень простых вещах. Например, в больницах. Потому что ПТСР – это не то, что всегда видно снаружи. Человек может иметь несколько контузий, тяжелое внутреннее состояние, но визуально выглядеть "нормально". И поэтому к нему часто относятся без понимания.

У меня была еще одна ситуация в поликлинике, где проходили ВВК много военных. Там был туалет для мужчин, женщин и людей с инвалидностью, но его постоянно держали закрытым. Я спросил, почему так, а в ответ услышал грубый приказ идти на другой этаж. Причем говорили это абсолютно пренебрежительно.

Потом я увидел парня на костылях, который еле дошел до тех дверей, а они снова были закрыты. И в тот момент меня больше всего поразило даже не само правило или система, а отношение к человеку. Это равнодушие.

Мне кажется, гражданским часто не хватает именно понимания и внимательности. И я сейчас не обо всех. Но ты никогда не знаешь, кто стоит перед тобой: человек, который потерял дом в Мариуполе, военный после фронта или кто-то, кто пережил страшную потерю. В любом случае – это просто человек.

И по моему мнению, самое важное сейчас – научиться видеть друг в друге поддержку и человечность. Потому что мы очень часто перекладываем ответственность только на власть: мол, она ничего не делает. Но общество тоже должно двигать эти изменения.



Дмитрий Сова в "Уставших" / Кадр из фильма

Все начинается с элементарного внимания к человеку. Если ты внимательный – ты услышишь, поймешь, найдешь слова или способ помочь. Мне кажется, именно на таких простых вещах все и держится. Потому что проблема ПТСР после войны будет очень сложной. И очень масштабной. Просто потому, что этих людей будет много.

Несмотря на полномасштабную войну украинский кинематограф продолжает развиваться, появляется немало качественных фильмов и сериалов. Какие работы лично вас поразили больше всего за последние годы?

Из сериалов я бы точно посоветовал "Возвращение" на ICTV и "Тихую наву". Мне очень понравились эти проекты. И актерские составы там действительно сильные – я вообще очень люблю этих людей.

Хотя, если честно, сейчас я не так много успеваю смотреть. Преимущественно выбираю что-то из классики или старого кино. А еще мне постоянно что-то советует Юра Дунай – режиссер фильма "Уставшие", который сейчас тоже работает в Первом центре рекрутинга. Он академик Европейской киноакадемии, поэтому регулярно подбрасывает мне какое-то хорошее европейское кино. Говорит: "Вот это тебе надо посмотреть, и это тоже".

Мы уже давно общаемся как друзья – много говорим о профессии, кино, разные творческие взгляды.

Из того, что меня действительно поразило в последнее время, – фильм "Сентиментальная ценность" режиссера Йоакима Триера. Очень сильная работа.

Что бы вы сказали человеку, который сейчас чувствует себя "устало"?

Что бы я хотел сказать людям? Прежде всего – находите моменты для отдыха. Но в то же время у нас сейчас есть определенный парадокс. Мы недавно вернулись из Сумского направления, были у ребят на позициях. И знаете, они там не говорят об усталости. Вот вообще. И тогда возникает вопрос: что будет, когда они действительно устанут?

Поэтому людям здесь, в тылу, иногда стоит просто задать себе этот вопрос. Потому что если ребята там держатся, то мы тем более не имеем права опускать руки. Так, надо отдыхать – но потом работать дальше. Все, что мы можем делать здесь, – это делать еще больше.

Конечно, важно находить для себя разрядку. Это могут быть очень простые вещи: коты, собаки, чай или кофе с другом, поход в кино, спорт, йога, медитация. Главное – найти в себе ресурс.

По моему мнению, человек больше всего устает тогда, когда замыкается в себе. Когда начинает бесконечно копаться в собственных мыслях. А энергию надо направлять наружу – в действие. Даже если это что-то маленькое: выйти на пробежку, задонатить, помочь кому-то, позвонить маме или знакомому военному и спросить, что им нужно. Просто быть включенным в жизнь.

Не обязательно всем идти в армию. Но можно помогать по-разному. И когда ты действуешь – становится легче. Потому что в жизни бывают моменты, когда кажется, что все, конец. Я это тоже переживал. Но потом понимаешь: ты жив, ты имеешь новый день – значит, надо что-то делать дальше.



Дмитрий Сова и Валерия Ходос в "Уставших" / Кадр из фильма

Научиться играть на гитаре, пойти гулять, заняться спортом, отвлечься. Жизнь очень короткая и одновременно очень прекрасная. И ею надо уметь наслаждаться.

А если устал – отдохни. Пять минут, день, два – столько, сколько нужно. Но действительно отдохни. Не просто бесконечно листай ленту в телефоне, а оглянись вокруг себя. Послушай, как поют птицы. Потому что жизнь – она именно из таких моментов и состоит.