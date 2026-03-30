Сьогодні 24 Канал розповість про детективні серіали, які обожнюють українці. Якщо ви якраз шукаєте, що цікавого подивитися, зберігайте список.

Які детективні серіали обожнюють українці?

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Молода слідча Софія щойно влаштувалась на роботу у звичайний відділок. Новий колектив тепло зустрів дівчину, але судмедексперт Паша складно йде на контакт. Він закритий і доволі зверхній, хоч і справжній професіонал у своїй справі. Спершу між Софією та Пашею панує напруження, але поступово настає взаєморозуміння.

До речі, нещодавно завершились зйомки 2 сезону "Парочки слідчих". Дату прем'єри оголосять згодом.

"Слідча"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: –

Сюжет розгортається навколо майора Анастасії Ясинської. Вона починає очолювати слідчу групу, а колегою головної героїні стає капітан Кирило Старлей. Тепер вони працюють разом та розслідують найзаплутаніші справи. Поступово стосунки між Анастасією та Кирилом переростають у дещо більше, ніж робочі.

"Ключі від правди"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.1/10

У серіалі розповідається про слідчу Валерію. Після того як її брат загинув, головній героїні доводиться залишити службу. Жінка хоче розкрити правду, тож розпочинає власне розслідування.

У ході розслідування Валерія влаштовується на роботу до престижного готелю, який приховує безліч таємниць. Вона наражає себе на небезпеку, але водночас знаходить кохання.

