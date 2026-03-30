Сьогодні 24 Канал розповість про детективні серіали, які обожнюють українці. Якщо ви якраз шукаєте, що цікавого подивитися, зберігайте список.

Які детективні серіали обожнюють українці?

"Парочка слідчих"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 16
  • Рейтинг IMDb: 7.0/10

Молода слідча Софія щойно влаштувалась на роботу у звичайний відділок. Новий колектив тепло зустрів дівчину, але судмедексперт Паша складно йде на контакт. Він закритий і доволі зверхній, хоч і справжній професіонал у своїй справі. Спершу між Софією та Пашею панує напруження, але поступово настає взаєморозуміння.

До речі, нещодавно завершились зйомки 2 сезону "Парочки слідчих". Дату прем'єри оголосять згодом.

"Слідча"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 16
  • Рейтинг IMDb: –

Сюжет розгортається навколо майора Анастасії Ясинської. Вона починає очолювати слідчу групу, а колегою головної героїні стає капітан Кирило Старлей. Тепер вони працюють разом та розслідують найзаплутаніші справи. Поступово стосунки між Анастасією та Кирилом переростають у дещо більше, ніж робочі.

"Ключі від правди"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 24
  • Рейтинг IMDb: 8.1/10

У серіалі розповідається про слідчу Валерію. Після того як її брат загинув, головній героїні доводиться залишити службу. Жінка хоче розкрити правду, тож розпочинає власне розслідування.

У ході розслідування Валерія влаштовується на роботу до престижного готелю, який приховує безліч таємниць. Вона наражає себе на небезпеку, але водночас знаходить кохання.

Які українські серіали можна подивитися за день?

  • "Белла Віта" – дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук укладає угоду з впливовим бізнесменом Владиславом Сікорським. Вона повинна зіграти роль його нареченої перед важливими діловими партнерами, проте гра затягується. Чим закінчиться ця історія?

  • "Тиха Нава" – молодий юрист Адам Юшкевич приїжджає до містечка Тиха Нава та опиняється в центрі розслідування жахливих злочинів – зґвалтувань і вбивств. Головний герой, якого грає Олександр Рудинський, вступає у боротьбу із системою, яка намагається приховати правду.