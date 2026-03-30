Сьогодні 24 Канал розповість про детективні серіали, які обожнюють українці. Якщо ви якраз шукаєте, що цікавого подивитися, зберігайте список.
Теж цікаво Українські серіали на Netflix: що подивитись після роботи
Які детективні серіали обожнюють українці?
"Парочка слідчих"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Молода слідча Софія щойно влаштувалась на роботу у звичайний відділок. Новий колектив тепло зустрів дівчину, але судмедексперт Паша складно йде на контакт. Він закритий і доволі зверхній, хоч і справжній професіонал у своїй справі. Спершу між Софією та Пашею панує напруження, але поступово настає взаєморозуміння.
До речі, нещодавно завершились зйомки 2 сезону "Парочки слідчих". Дату прем'єри оголосять згодом.
"Слідча"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: –
Сюжет розгортається навколо майора Анастасії Ясинської. Вона починає очолювати слідчу групу, а колегою головної героїні стає капітан Кирило Старлей. Тепер вони працюють разом та розслідують найзаплутаніші справи. Поступово стосунки між Анастасією та Кирилом переростають у дещо більше, ніж робочі.
"Ключі від правди"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
У серіалі розповідається про слідчу Валерію. Після того як її брат загинув, головній героїні доводиться залишити службу. Жінка хоче розкрити правду, тож розпочинає власне розслідування.
У ході розслідування Валерія влаштовується на роботу до престижного готелю, який приховує безліч таємниць. Вона наражає себе на небезпеку, але водночас знаходить кохання.
Які українські серіали можна подивитися за день?
"Белла Віта" – дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук укладає угоду з впливовим бізнесменом Владиславом Сікорським. Вона повинна зіграти роль його нареченої перед важливими діловими партнерами, проте гра затягується. Чим закінчиться ця історія?
"Тиха Нава" – молодий юрист Адам Юшкевич приїжджає до містечка Тиха Нава та опиняється в центрі розслідування жахливих злочинів – зґвалтувань і вбивств. Головний герой, якого грає Олександр Рудинський, вступає у боротьбу із системою, яка намагається приховати правду.