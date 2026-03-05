24 Канал розповість, які нові трилери на Netflix варто подивитися. Їх не варто дивитися пізно ввечері або вночі, адже можете погано спати.

Які нові трилери на Netflix подивитися?

"Проти полум'я"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Після втрати чоловіка Мара разом з 8-річною донькою Ліде відправилась до сімейного будинку, щоб підготувати його до продажу. Разом із ними їдуть зять Луїс, його дружина Олена та син Дані.

Сім'я має попрощатися з місцем, яке чоловік Мари любив понад усе. Ліде не хоче, аби будинок продавали, адже так вона втратить частинку батька, проте мама дівчинки налаштована рішуче.

Водночас Мара пообіцяла доньці, що вони відвідають деякі улюблені місця її батька. Проте несподівано у лісі спалахує пожежа, тож герої повинні евакуюватися.

Мара помічає, що донька зникла. Поліція намагалася знайти дівчинку, проте ситуація стала занадто небезпечною. Так, жінка ухвалює рішення самостійно шукати Ліде, адже не хоче після чоловіка втратити ще і її.

"Проти полум'я": дивіться онлайн трейлер фільму

"Утікай"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Життя Саймона було ідеальним: дружина, діти, чудова робота та дім. Проте все зруйнувалося після втечі старшої доньки Пейдж. Якось чоловік знаходить дівчину у парку та може повернути її додому.

Однак Саймон знову втрачає доньку. Пошуки Пейдж наразять його на небезпеку.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Демасковані"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Колишні шпигуни Саймон і Мерет керують конспіративним будинком у Берліні й раптом зіштовхуються із загрозою. Подружжя втікає від кілерів, російських агентів та старих ворогів і намагаються врятувати свій шлюб.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

