24 Канал расскажет, какие новые триллеры на Netflix стоит посмотреть.

Какие новые триллеры на Netflix посмотреть?

"Лесной пожар"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

После потери мужа Мара вместе с 8-летней дочерью Лиде отправилась в семейный дом, чтобы подготовить его к продаже. Вместе с ними едут зять Луис, его жена Елена и сын Дани.

Семья должна попрощаться с местом, которое муж Мары любил больше всего. Лиде не хочет, чтобы дом продавали, ведь так она потеряет частичку отца, однако мама девочки настроена решительно.

В то же время Мара пообещала дочери, что они посетят некоторые любимые места ее отца. Однако неожиданно в лесу вспыхивает пожар, поэтому герои должны эвакуироваться.

Мара замечает, что дочь исчезла. Полиция пыталась найти девочку, однако ситуация стала слишком опасной. Так, женщина принимает решение самостоятельно искать Лиде, ведь не хочет после мужа потерять еще и ее.

"Лесной пожар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убегай"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жизнь Саймона была идеальной: жена, дети, замечательная работа и дом. Однако все разрушилось после побега старшей дочери Пейдж. Однажды мужчина находит девушку в парке и может вернуть ее домой.

Однако Саймон снова теряет дочь. Поиски Пейдж подвергнут его опасности.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рассекреченные"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Бывшие шпионы Саймон и Мерет руководят конспиративным домом в Берлине и вдруг сталкиваются с угрозой. Супруги убегают от киллеров, российских агентов и старых врагов и пытаются спасти свой брак.

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

