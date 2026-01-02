Кинофильм вышел в 2014 году и получил довольно солидный рейтинг на IMDb – 7,1, пишет 24 Канал.

Интересно Новый сериал для тех, кто любит небанальные сюжеты

Фильм "Треш" – что о нем известно?

Режиссер:

Стивен Долдри – известный по фильмам "Чтец", "Часы", "Билли Эллиот" и другие.

Главные актеры:

Риксон Тевес – Рафаэль;

Эдуардо Луис – Гардо;

Габриэль Вайнштейн – Рат;

Руни Мара – сестра Оливия (волонтер);

Мартин Шин – отец Джуард;

Вагнер Моура – коррумпированный полицейский.

Продолжительность фильма: 114 минут (1 час 54 минуты).

Жанр: приключенческая драма, криминальный триллер.

Страны производства: Великобритания, Бразилия, Германия.

Історії успіху з улюблених стрічок часто здаються неможливими у реальному житті. Відчути перемогу на смак може допомогти Slots City. Це ліцензійне казино онлайн, яке має широкий ігровий асортимент, зручний інтерфейс та систему бонусів, яка нікого не залишить байдужим.





Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Сюжет фильма

События фильма разворачиваются в одной из бедных стран Латинской Америки, где тысячи людей выживают, работая на гигантской городской свалке. Трое подростков – Рафаэль, Гардо и Рат – ежедневно ищут среди отходов вещи, которые можно продать, чтобы прокормить себя.

Однажды Рафаэль находит загадочную сумку, в которой оказываются деньги, ключ и важные документы. Ребята быстро понимают, что эта находка связана с опасной тайной, которая может разоблачить масштабную коррупционную схему с участием полиции и чиновников.

За детьми начинается настоящая охота. Коррумпированные правоохранители пытаются любой ценой вернуть доказательства, не останавливаясь перед угрозами и насилием. Несмотря на страх и нищету, ребята решают не отступать. Они получают неожиданную помощь от двух иностранных миссионеров – священника и волонтера, которые верят в справедливость и поддерживают детей в борьбе против системы.

"Трэш": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты о фильме "Трэш"