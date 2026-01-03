24 Канал розповість про нові серіали-трилери, які вийшли на Netflix. Влаштовуйте зручніше і гайда дивитися!

Які нові трилери на Netflix подивитися?

"Утікай"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Саймон мав люблячу дружину та дітей, чудову роботу та дім. Ідеальне життя чоловіка розвалилося, коли старша донька Пейдж утекла. Якось він знаходить дівчину у міському парку і може повернути її додому. Проте Саймон знову втрачає доньку, наражається на небезпеку і розкриває таємниці, які можуть знищити його сім'ю.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Земля гріха"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.1/10

Підлітка Сайласа знаходять мертвим у фермерському будинку на півострові Б'яре. Слідча Дані об'єднується з колегою Маліком і береться за розслідування справи. Головні герої опиняються в центрі сімейної ворожнечі, яка триває вже кілька поколінь.

"Земля гріха": дивіться онлайн тизер серіалу

"Місто тіней"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Події серіалу розгортаються у Барселоні, де стався жахливий злочин. На фасаді культової будівлі Гауді знайшли обгоріле тіло. Інспектор Міло Малар повинен об'єднатися з Ребекою Гаррідо, щоб знайти винного.

"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер серіалу