24 Канал розповість про нові серіали-трилери, які вийшли на Netflix. Влаштовуйте зручніше і гайда дивитися!
Які нові трилери на Netflix подивитися?
"Утікай"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Саймон мав люблячу дружину та дітей, чудову роботу та дім. Ідеальне життя чоловіка розвалилося, коли старша донька Пейдж утекла. Якось він знаходить дівчину у міському парку і може повернути її додому. Проте Саймон знову втрачає доньку, наражається на небезпеку і розкриває таємниці, які можуть знищити його сім'ю.
"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Земля гріха"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 5
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Підлітка Сайласа знаходять мертвим у фермерському будинку на півострові Б'яре. Слідча Дані об'єднується з колегою Маліком і береться за розслідування справи. Головні герої опиняються в центрі сімейної ворожнечі, яка триває вже кілька поколінь.
"Земля гріха": дивіться онлайн тизер серіалу
"Місто тіней"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Події серіалу розгортаються у Барселоні, де стався жахливий злочин. На фасаді культової будівлі Гауді знайшли обгоріле тіло. Інспектор Міло Малар повинен об'єднатися з Ребекою Гаррідо, щоб знайти винного.
"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер серіалу