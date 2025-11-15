Редакція 24 Каналу підкаже, що подивитися, якщо сподобався "Макстон-Холл – світ між нами". Можливо, ви чули про серіали, представлені у добірці, адже вони є досить популярними.
Теж цікаво 3 найновіші серіали на Netflix, які не можна пропустити
Які серіали подивитись, якщо сподобався "Макстон-Холл"?
"Еліта"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 64
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Популярний іспанський серіал, який вийшов у 2018 році. У ньому розповідається про життя та проблеми підлітків, які навчаються в елітній школі Лас-Енсінас, зокрема висвітлена тема взаємостосунків та прийняття тебе.
У першому сезоні троє підлітків, Надя, Крістіан і Самуель, отримують стипендію на навчання у Лас-Енсінасі. Герої зіштовхуються з випробуваннями, адже заможні учні не приймають їх.
"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сором"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 43
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
У серіалі показане життя підлітків, що навчаються у школі Ніссен. У центрі сюжету першого сезону – Єва, в якої непрості стосунки з хлопцем. У другому розповідається про Нуру та Вільяма.
Головний герой третього сезону – Ісак, в якого є проблеми з прийняттям себе. У четвертому глядачі знайомляться з історією Сани, яка переживає проблеми у стосунках.
"Сором": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Як продавати наркотики онлайн (швидко)"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Події серіалу розгортаються у вигаданому німецькому місті Рінзельні. Моріц Циммерман навчається в середній школі й має найкращого друга – Ленні Сандера. Хлопці створюють онлайн-магазин з продажу наркотиків, адже Моріц хоче повернути своє кохання – Лізу Новак. Та справи головних героїв йдуть не так гладко.
"Як продавати наркотики онлайн (швидко)": дивіться онлайн трейлер серіалу