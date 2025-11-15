Редакция 24 Канала подскажет, что посмотреть, если понравился "Макстон-Холл – мир между нами". Возможно, вы слышали о сериалах, представленных в подборке, ведь они являются достаточно популярными.
Какие сериалы посмотреть, если понравился "Макстон-Холл"?
"Элита"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 64
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Популярный испанский сериал, который вышел в 2018 году. В нем рассказывается о жизни и проблемах подростков, которые учатся в элитной школе Лас-Энсинас, в частности освещена тема взаимоотношений и принятия тебя.
В первом сезоне трое подростков, Надя, Кристиан и Самуэль, получают стипендию на обучение в Лас-Энсинасе. Герои сталкиваются с испытаниями, ведь состоятельные ученики не принимают их.
"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала
"Стыд"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 43
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
В сериале показана жизнь подростков, обучающихся в школе Ниссен. В центре сюжета первого сезона – Ева, у которой непростые отношения с парнем. Во втором рассказывается о Нуре и Уильяме.
Главный герой третьего сезона – Исаак, у которого есть проблемы с принятием себя. В четвертом зрители знакомятся с историей Саны, которая переживает проблемы в отношениях.
"Стыд": смотрите онлайн трейлер сериала
"Как продавать наркотики онлайн (быстро)"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 24
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
События сериала разворачиваются в вымышленном немецком городе Ринзельни. Мориц Циммерман учится в средней школе и имеет лучшего друга – Ленни Сандера. Ребята создают онлайн-магазин по продаже наркотиков, ведь Мориц хочет вернуть свою любовь – Лизу Новак. Но дела главных героев идут не так гладко.
"Как продавать наркотики онлайн (быстро)": смотрите онлайн трейлер сериала