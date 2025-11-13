Криминальные сериалы – это захватывающий сюжет, непредсказуемая концовка и напряжение с первой минуты. 24 Канал собрал новейшие ленты в этом жанре, которые стоят просмотра.

Интересно Главные актеры популярного немецкого сериала "Макстон-Холл": что о них известно

"Задание"

Где смотреть: HBO

Рейтинг IMDb: 8,0

События сериала разворачиваются в пригороде Филадельфии, где происходит серия тщательно спланированных и жестоких ограблений. Агент ФБР Том, который находится в непростом состоянии из-за семейной трагедии, вместе со своей командой охотится на группу преступников. Главным подозреваемым становится водитель мусоровоза и отец-одиночка Робби.

"Задание": смотрите трейлер онлайн

"Черный кролик"

Где смотреть: Netflix

Рейтинг IMDb: 7,4

В жизнь владельца элитного нью-йоркского заведения Джейка Фридкена внезапно возвращается его старший брат Винс. Он оставил семейный бизнес уже давно из-за зависимостей. Джейк решает помочь брату и берет ответственность за его проблемы. Но трудности продолжают появляться одна за другой. Они могут разрушить все то, что мужчина строил годами.

"Черный кролик": смотрите трейлер онлайн

"Флорентийское чудовище"

Где смотреть: Netflix

Рейтинг IMDb: 6,4

Дело Флорентийского монстра – одно из самых длительных и сложных расследований в истории Италии. Неизвестный маньяк на протяжении 17 лет убивал молодые влюбленные пары во Флоренции. На месте преступления находили только изуродованные тела и использованный патрон. Сериал рассказывает, как полиция охотилась на убийцу и натыкалась на доказательства, что только порождали новые вопросы.

"Флорентийское чудовище": смотрите трейлер онлайн

"Все ее вина"

Где смотреть: Peacock

Рейтинг IMDb: 7,7

Главная героиня Марисса едет за своим сыном, который ушел в гости к новому другу. Она отправляется по адресу, но дверь дома ей открывает незнакомая женщина, которая говорит, что не видела детей и никого в гости не ждала. Марисса начинает обращаться ко всем вокруг и понимает, что никому не может доверять. Теперь она должна пойти на все, чтобы найти пропавшего сына.

"Все ее вина": смотрите трейлер онлайн

"Лазарь"

Где смотреть: Prime Video

Рейтинг IMDb: 6,2

В центре сюжета – судебный психиатр Джоэл Лазар, который возвращается в родной дом после якобы самоубийства отца. Мужчину до сих пор преследуют темные воспоминания об убийстве его сестры, что произошло 25 лет назад. Дело тогда так и не раскрыли. Джоэл убежден, что его папа не мог сам покончить с жизнью. Он берется за расследование и понимает, что тайны его семьи тесно переплетены с современными событиями.

"Лазарь": смотрите трейлер онлайн